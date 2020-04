Derby-Prickeln – virtuell und an der Konsole

Not macht erfinderisch – deshalb bietet der Essener A-Kreisligist TC Freisenbruch eine Plattform für Amateurklubs an, auf der die Vereine zumindest ein paar Einnahmen generieren können. Diese Idee möchte auch die SG 06 umsetzen. „Die Einnahmen, die wir sonst durch Eintritt, Getränke und Würstchenverkauf haben, brechen uns zurzeit ja komplett weg“, erklärt Steinberg. Das betreffe nicht zuletzt auch den Jugendbereich, wo ja gewöhnlicherweise an jedem Samstag etliche Spiele über die Bühne gehen. Die Geistertickets seien ein Weg, das etwas aufzufangen, hofft der SG-Geschäftsführer.

Und so funktioniert es: Auf www.geisterspieltickets.de ist die Partie der SG 06 gegen Vorwärts Lette nun hinterlegt. Dort können ab sofort virtuell Eintrittskarten (4 Euro), die Stadionwurst (2 Euro), Bier (2 Euro), Limonade (1 Euro), eine Kiste Bier für die Mannschaft (15 Euro) oder Spenden für die Jugendabteilung (ab 10 Euro) „erworben“ werden. „80 Prozent der Einnahmen fließen an uns und dienen der gesamten Fußballabteilung“, erklärt Steinberg. Die weiteren 20 Prozent behält der Anbieter der Plattform für die PayPal-Gebühren und die Betriebskosten inklusive darauf anfallender Steuern ein.

Als i-Tüpfelchen wird aus dem Geisterspiel zumindest online noch ein Stück weit Realität: Pünktlich um 15 Uhr soll die Partie zwischen der SG 06 und Vorwärts Lette in FIFA 20 auf der Playstation ausgetragen werden. Cedric Schürmann für die SG und Timo Maasmann für Vorwärts werden an die Controller gehen. „Sie waren sofort für diese witzige Aktion zu haben“, freut sich Patrick Steinberg. Geplant ist, das Duell über den Youtube-Kanal der SG live zu übertragen – also endlich wieder Fußball am Sonntagnachmittag mit (virtueller) Stadionwurst . . . | https://www.geisterspieltickets.de/sportgemeinschaft-coesfeld06