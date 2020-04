Rote Karte für die Wildcard

Möglichst bis Ende der Woche will der Fußballverband eine Entscheidung treffen. Vier Möglichkeiten stehen zur Auswahl: a) Abbruch der Saison ohne Auf- und Absteiger; b) Abbruch der Saison mit Wertung der Tabelle nach der Hinrunde (keine Absteiger); c) Abbruch der Saison mit der Wertung der aktuellen Tabelle (keine Absteiger); d) Fortsetzung der Saison ab September. „Über eine Wertung der aktuellen Tabelle würden wir uns freuen“, lächelt Denis Koopmann, der dann mit seiner DJK Coesfeld-VBRS zum Meister und Bezirksliga-Aufsteiger gekürt würde. Die Hinrundentabelle dafür heranzuziehen, das hält er für weniger sinnvoll. „Es sind ja fünf Spieltage der Rückrunde ausgetragen worden, die sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen.“ Bei allen eigenen Interessen bleibt Koopmann bei seinem Blick auf das große Ganze und hält eine Annullierung der Saison für die gerechteste Lösung. „Das ist zwar gerade für uns blöd, aber alles andere ist halbgar“, betont er. „Wir sind im Amateurfußball unterwegs, das tut keinem weh.“

Damit liegt er exakt auf einer Wellenlänge mit Markus Lindner. Der Turo-Trainer hält alle Varianten außerhalb einer Annullierung für nicht gerecht. „Auch eine Fortsetzung ab September ist nicht machbar“, bezieht er Stellung. „Was ist mit den Trainern und Spielern, die ihre Vereine eigentlich im Sommer verlassen?“ Eine Vergabe von Aufstiegs-Wildcards wie im Handball hält Lindner für nicht umsetzbar – „das würde auch den sportlichen Wert in Frage stellen.“

Vor allem: Wohin mit den vielen Mannschaften, die dann möglicherweise aufsteigen? Würde das Quotientenverfahren aus dem Handball eins zu eins auf den Fußball übertragen werden, dürften gleich neun Mannschaften aus der A-Liga in die Bezirksliga 11 aufsteigen: DJK Coesfeld, SG Coesfeld 06, SuS Legden, GW Hausdülmen (alle Kreisliga A 2), SV Heek, ASV Ellewick (beide Kreisliga A 1) sowie VfL Ramsdorf, TuS Gahlen und SV Schermbeck II (alle Kreisliga A 1 Recklinghausen). Aus der Bezirksliga könnten aber nur TuS Haltern II und SuS Stadtlohn rauf in die Landesliga – und weil es keine Absteiger gibt, wären 25 Mannschaften für diese Liga auf der Liste. „Da müsste umverteilt oder mindestens eine weitere Staffel gebildet werden“, urteilt Yannick Gieseler.

Grundsätzlich bewertet der VfL-Trainer den Gedanken, die Saison ab September fortzusetzen, als sehr charmant. „Funktionieren wird das aber nicht“, verweist er auf die teils völlig veränderten Kader nach dem 30. Juni oder auch den Wechsel der Jugendspieler in die nächsthöheren Jahrgänge.

Dann müsste eben dieser Stichtag ausnahmsweise auf den 31. Dezember verlegt werden, schlägt Christoph Klaas vor. Denn die zu zwei Dritteln absolvierte Saison tatsächlich sportlich zu beenden, hält er für die beste Variante. „Falls auch wirklich nach dem Sommer wieder gespielt werden kann“, weiß der Trainer der SG Coesfeld 06 um die Unwägbarkeiten, dass diese Saison 2019/20 zu einer weiteren Hängepartie werden könnte. Von einer Wildcard-Regelung würde seine Mannschaft profitieren – dennoch hält er die Handball-Regelung im Fußball für nicht umsetzbar: „Das würde sehr viel Unruhe in die Ligen bringen.“ Dann schon eher eine Wertung nach Abschluss der Hinrunde: Da lag seine SG 06 auf Platz eins, allerdings punktgleich mit dem Ortsrivalen DJK-VBRS. Weil aber die Tordifferenz in der Kreisliga nicht zählt, taucht das nächste Problem auf – Entscheidungsspiel erst nach dem Sommer oder an der Playstation?