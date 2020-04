Knisternde Spannung vor dem „Geisterderby“

Als Patrick Steinberg die Idee ins Rollen brachte, für das „kleine Derby“ nicht nur Geisterspieltickets und Stadionwurst virtuell anzubieten (wir berichteten), sondern das auch mit einem echten Duell in FIFA 20 zu garnieren, waren Cedric Schürmann und Timo Maasmann sofort begeistert. „Coole Idee“, lächelt der Vorwärts-Spieler mit SG-Vergangenheit. „Zumal es mit Ceddie ja gegen einen ehemaligen Teamkollegen geht.“ Etwas mehr Zeit als üblich hat er in den vergangenen Tagen an der Playstation verbracht, um sich optimal auf die Partie vorzubereiten. „Schwer einzuschätzen, wie gut Ceddie drauf ist“, sagt Maasmann. „Aber ich vertraue auf meine Stärken.“ Auch sein Kontrahent hat „jetzt mal mehr“ FIFA gespielt: „Vielleicht wird es ja wieder ein 7:1, das wäre mein Wunschergebnis.“

Voraussichtlich über die „virtuelle Bundesliga“ mit gleichstarken Mannschaften werden Schürmann und Maasmann morgen gegeneinander antreten. Den „netten Gag“ machen sie gerne mit – auch wenn die Erwartungshaltung in beiden Lagern groß ist, stellt Cedric Schürmann fest. „Die Kollegen machen schon etwas Druck“, berichtet er von etlichen Nachrichten. „Aber in erster Linie geht es um den Spaß.“ 7 Das Duell soll am Sonntag um 15 Uhr als Live-Übertragung über den YouTube-Kanal der SG laufen. Einfach bei https://www.youtube.com/ nach Sportgemeinschaft Coesfeld suchen und den Kanal abonnieren. Es fallen keine Kosten oder Gebühren an. 7 Die Fußballabteilung der SG 06 kann unter https://www.geisterspieltickets.de/sportgemeinschaftcoesfeld06 mit Spenden unterstützt werden.