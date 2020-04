„Haggi“ und die Kindergarten-Combo

Es war nicht das entscheidende Spiel, aber ein ganz wichtiger Baustein zum Titel. Denn vor diesem 21. Spieltag trennten die Kontrahenten nur vier Punkte. Es ging also um eine Menge in diesem Kracher bei Rasensport. „Wir haben sie vor richtig vielen Zuschauern klar beherrscht“, berichtet Stefan Hageböck, damals Spielertrainer beim ESV, von diesem ominösen Sonntag, an dem Mike Funke (16.) und Jörg Paas (18.) mit einem frühen Doppelschlag die Weichen auf Sieg für die Eisenbahner stellten. Paas legte kurz vor der Pause das 3:0 nach.

Nach dem Seitenwechsel machte Herbstmeister Raspo um Spielertrainer Frank Averesch noch einmal Dampf, aber dicke Chancen blieben ungenutzt. Mike Funke erhöhte auf 4:0 (65.), und nach dem Ehrentreffer durch Stefan Große-Wolter in der 81. Minute besorgte erneut Jörg Paas den 5:1-Endstand (88.). „Dieses Spiel war so etwas wie eine Vorentscheidung“, weiß Hageböck noch heute um die Bedeutung dieses Erfolges. „Von Raspo hatten wir uns schon einmal abgesetzt.“

Trotzdem entwickelte sich lange Zeit ein enges Rennen. Vor allem die Merfelder, die nach der Hinrunde noch vor dem ESV auf Rang zwei gelegen hatten, blieben lange dran – bis zum vorletzten Spieltag, als die Eisenbahner mit einem 2:0-Heimsieg gegen den BSV Harwick das Meisterstück perfekt machten. Zwei Spiele hatten sie nur verloren in der gesamten Saison, in der Rückrunde kein einziges mehr. „Das war eine schöne Zeit“, lacht Stefan Hageböck. „Damals hat wohl keiner gerne gegen uns gespielt.“

Der Triumph kam in seinem zweiten Trainerjahr beim ESV. Schon die erste Saison war ordentlich gelaufen – überraschend gut. „Als ich kam, wäre die Mannschaft kurz zuvor beinahe abgestiegen“, erzählt der heute 51-Jährige, der schon als Kind am Wasserturm gekickt hatte. „Dann sind wir auf Anhieb Dritter geworden.“ Denn die Kameradschaft passte und die Mischung ebenfalls. „Der Trainer kam und brachte die Kindergarten-Combo aus der A-Jugend mit zum Training: Jörg Paas, Mike Funke, Philipp Overmeyer, Philipp Burkert“, erinnert sich Abwehrmann Ingo Hoppe, der damals schon seit siebtes Seniorenjahr absolvierte. „Absolute Granaten!“ Dazu erfahrene Kicker wie Rainer Wiesweg oder Stefan Hageböck, das funktionierte prima in einem Kader, in dem mit Christian „Böhme“ Krabbe (vorher DJK) und Dirk Drauschke (vorher Raspo) nur zwei Nicht-ESVer standen.

Es lief so gut, dass es die Mannschaft schon zu Beginn der Meistersaison 2002/03 bis in die dritte Runde des DFB-Pokals auf Landesebene geschafft hatte. Landesligist GW Nottuln und Verbandsligist SpVgg Vreden mussten dran glauben, dann kam es vor über 1100 Zuschauern zum Duell mit Preußen Münster, das mit 4:1 an den Regionalligisten ging durch Tore von Marco Antwerpen (3) und Wilken Harf für die Preußen sowie Daniel Jebing per Elfer für den ESV.

Als Aufsteiger mischte das Team in der Saison 2003/04 in der Bezirksliga super mit und belegte am Ende Rang sechs. „Ein Jahr später ging es dann leider runter“, bedauert Stefan Hageböck. Gemeinsam mit den Rasensportlern, die ein Jahr nach ihnen in die Bezirksliga aufgestiegen waren und mit denen sie 2006 zur SG fusionierten. „Das waren unruhige Zeiten.“ Und zugleich das bisher letzte Mal Bezirksliga in den Sportzentren Nord und Süd.

Hageböck, der vorher bei der DJK-VBRS und beim VfL Reken tätig war, kehrte noch einmal nach Reken zurück und half in der Rückserie 2012/13 als Trainer bei Westfalia Osterwick aus, wo er kein einziges Spiel verlor. „Seitdem sehe ich Fußball vor allem auf der Couch“, gibt er zu. „Beruflich bin ich sehr eingespannt, da ist es schwierig, selbst viel zu machen.“ Aber den Titel „Meistertrainer Haggi 2003“, den kann ihm keiner nehmen.