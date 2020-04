SG 06 rettet immerhin einen Zähler

So hätte es gestern zugehen können im VR-Bank Sportpark Nord. Weil aber der Spielbetrieb wegen der Corona-Pandemie eingestellt werden musste, verlegen die Kontrahenten die Partie kurzerhand an die Playstation. Über 100 Interessenten verfolgen das Duell live auf Youtube – „das hat mich dann doch etwas nervös gemacht“, räumt Cedric Schürmann ein, der für die SG 06 an der Konsole sitzt und mit seinem Letteraner Kontrahenten Timo Maasmann wie erwartet eine Menge Arbeit hat.

Ein schöner Spaß sollte es sein, das hatten die Organisatoren im Vorfeld deutlich gemacht. „Und ich denke, wir haben für etwas Ablenkung am Sonntagnachmittag gesorgt“, lächelt Patrick Steinberg zufrieden. Im Rahmen der Aktion „Geisterspieltickets“, bei der Spenden für virtuelle Eintrittskarten oder Getränke erhältlich sind, war ihm die Idee gekommen, das „Geisterderby“ mit einer FIFA 20-Partie zu garnieren.

Schon kurz vor 15 Uhr steigt die Anspannung. „Nicht so schlimm wie bei einem richtigen Spiel, aber ich hatte schon feuchte Hände“, gibt Schürmann zu. Und wie er es erwartet hatte, entpuppt sich Timo Maasmann als echter Könner. „Man merkt, dass bei den Letteranern der Stachel aus der 1:7-Niederlage in der Hinrunde noch tief sitzt“, kommentiert Patrick Steinberg den zunehmenden Vorwärts-Druck. Großartige Torchancen gibt es im ersten Durchgang aber nicht: „Abtasten auf hohem Niveau.“

Das ändert sich in der zweiten Halbzeit. Jannis Pier über die linke Seite, Querpass auf Torjäger Lucas Jacobs – das 1:0 für die SG in der 53. Minute, keine Chance für Torwart-Oldie Didi Krampe. Aber die Gäste schlagen zurück, und wie: Vorarbeit Oliver Gorsler, Abschluss Linus Brocks, der Ausgleich (63.). Und nur drei Minuten erzielt Brocks nach Doppelpass mit Nick Richter sogar das 1:2. Der Favorit unter Druck, aber die SG 06 zieht den Kopf aus der Schlinge: In der 79. Minute erzielt Jannis Pier nach Pass von Cedric Schürmann den 2:2-Endstand.

Ein heißes Duell – leider nur auf der Playstation, aber immerhin. „Ich denke, da war mehr für mich drin“, stellt Timo Maasmann mit Blick auf die Statistik fest, die mehr Ballbesitz und mehr Torschüsse für Vorwärts Lette ausweist. „Aber wir beide haben jeweils gut reagiert.“ Und letztlich sei es ja für eine gute Sache gewesen – mit einer unterhaltsamen Aktion haben sie für ein paar Einnahmen in der fußballlosen Zeit gesorgt. 7 SG Coesfeld 06 – Vorwärts Lette 2:2; Tore: 1:0 Lucas Jacobs (53.), 1:1 und 1:2 Linus Brocks (63., 66.), 2:2 Jannis Pier (79.). 7 Das Video vom Spiel ist auf dem Youtube-Kanal der SG Coesfeld 06 zu finden. 7 Die Aktion „Geisterspieltickets“ wird nach Auskunft von SG-Geschäftsführer Patrick Steinberg fortgesetzt. Online unter https:// www.geisterspieltickets.de/sportgemeinschaft-coesfeld06 können unter anderem über den Kauf virtueller Tickets nach wie vor Spenden erfolgen, die der Fußballabteilung zugute kommen.