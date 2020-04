Abschied aus dem „Wohnzimmer“

Dieses Saisonende kam sieben Spiele früher als gedacht. Sieben Spiele, die er noch einmal genießen wollte, zumal die Eintrachtler nach einem höchst durchwachsenen Start endlich die Kurve bekommen hatten. Drei Siege in Folge standen zuletzt auf dem Papier. „Als nächstes wäre das Heimspiel gegen Arminia Ochtrup gekommen“, erzählt er. „Da wollten wir noch einmal zeigen, was wir wirklich draufhaben.“

Eigentlich wollte Till Schöttler am 9. Mai im Auswärtsspiel bei Sparta Münster seinen Abschied geben. Mit 28 Jahren ein sehr früher Zeitpunkt, aber der Sport hat seine Spuren hinterlassen. „Die linke Schulter ist operiert, die rechte macht Probleme“, schüttelt er den Kopf. „Ich kann einfach nicht mehr richtig werfen.“ Vor zwei Jahren hat er sich die Schulter ausgekugelt und die komplette Saisonvorbereitung verpasst, im vergangenen Sommer ereilte ihn im ersten Vorbereitungsspiel ein Handbruch mit Pause bis in den Herbst. „Da fehlt dann einfach was“, sagt Schöttler, der als Architekt im Büro Steinberg & Koeppen tätig ist. Auch privat müsse einfach mal Zeit für andere Dinge bleiben.

Als Viertklässler hat er erstmals den Handball bei der DJK geworfen. „Nino Adler hat mich damals mitgeschleppt“, lächelt er. Daraus ist ein „Dream-Team“ entstanden, denn bis heute haben sie gemeinsam durchgezogen – Adler meist in der Zentrale, Schöttler im linken Rückraum. Zum Anfang der Seniorenzeit gab es durchaus lukrative Anfragen von höherklassigen Clubs, die sich die Dienste des Rechtshänders sichern wollten. Aber Vereinstreue war ihm immer wichtiger. „Ich wollte mit meinen Jungs spielen“, betont Till Schöttler. „Und das gemeinsam mit Nino.“ Der bleibt dem Team von Sven Holz glücklicherweise erhalten.

Niemals geht man so ganz, das gilt auch für den 28-Jährigen. Die Verantwortung im Rückraum will er an jüngere Spieler übergeben, an Typen wie Janes Kloster und Fabian Rotermund, die zuletzt eine tolle Entwicklung genommen hätten. „Ich möchte auch gerne noch hin und wieder mittrainieren und den Jungs was beibringen“, kündigt er an. „Ich werde sowieso ständig in der Halle sein.“ Und im größten Notfall als Backup zur Verfügung stehen.

Die Erinnerung an eine tolle Zeit bleibt ohnehin. Der Landesliga-Aufstieg 2017 mit dem „Finale“ gegen den SuS Neuenkirchen vor 600 begeisterten Zuschauern in heimischer Halle – für immer unvergessen. „Auch der erste Landesliga-Aufstieg 2013 unter Dirk Haverkämper und Tine Hekman war außergewöhnlich.“ Spektakuläre Eckpunkte einer Karriere, die nun so unverhofft mit einem 30:25-Erfolg in Recke vorzeitig beendet ist. Nein, so war das nicht geplant – deshalb hofft Till Schöttler ebenso wie Andreas Hüppe, der ebenfalls die Schuhe an den Nagel hängt, zumindest noch einmal aufs Parkett zurückkehren zu können. „Ich würde mich über ein Abschiedsspiel freuen oder einen Kurzeinsatz im ersten Saisonspiel“, lächelt er. „Ich möchte mich noch einmal in unserem Wohnzimmer von den Fans verabschieden.“