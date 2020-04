Einstimmiger Verzicht auf Wildcard

Elf Jahre lang, von 2006 bis 2017, durften die Coesfelderinnen in der Oberliga mitmischen. Nach dem vorzeitigen Saisonabbruch und der Wertung nach dem Quotientenverfahren lag das Ticket für die Rückkehr auf dem Silbertablett, denn der Handballverband Westfalen vergibt an alle potenziellen Aufstiegskandidaten eine Wildcard – als Viertplatzierter mit fünf Punkten Rückstand auf „Corona-Meister“ Westfalia Kinderhaus zählen die DJK/VBRS-Damen dazu.

Verlockend, aber ohne wirklichen Sinn für seine Mannschaft, gibt sich Dirk Haverkämper realistisch. „Sicherlich haben wir eine sehr gute Hinserie gespielt“, blickt er auf starke Auftritte zurück, die seinem Team zwischenzeitlich sogar die Tabellenführung bescherten. Zuletzt gab es vor dem Corona-Lockdown aber vier Niederlagen in fünf Spielen. „Da hat sich gezeigt, dass es schwierig ist für uns, tatsächlich oben mitzumischen, wenn der Kader dünner ist“, bilanziert der Trainer.

Und wesentlich üppiger werde sich die Zusammensetzung der Mannschaft in der kommenden Saison wohl nicht gestalten. Neben der Langzeitverletzten Steffi Lappe wird auch Christel Daldrup vorerst nicht zur Verfügung stehen, weil sie im Sommer mit ihrem Mann Philipp ihr zweites Kind erwartet. „Sie möchte anschließend gerne weitermachen, aber das muss sie natürlich in aller Ruhe angehen“, rechnet Haverkämper zunächst nicht mit der Leistungsträgerin, die in der Hinserie mit durchschnittlich sieben Treffern pro Spiel zu den Top-Torschützinnen zählte.

Ansonsten könnte es noch vereinzelte Änderungen geben, die aber noch nicht spruchreif seien. „Wir werden uns auf die eigene Jugend und die zweite Mannschaft stützen“, verweist Dirk Haverkämper auf einige Youngsters, die vor der Einstellung des Spielbetriebes bereits mittrainiert haben und jetzt in der Endphase der Saison sicherlich zu ihren ersten Verbandsliga-Einsätzen gekommen wären. Auch in der zweiten Damenmannschaft in der Bezirksliga gebe es etliche junge Spielerinnen, die an höhere Aufgaben herangeführt werden könnten.

Gespannt ist der DJK-Trainer, wie sich die Zusammensetzung der Ligen in der neuen Saison gestaltet. Absteiger wird es in diesem Sommer nicht geben, sondern nur Aufsteiger – und die möglicherweise in großer Zahl. „Dem Vernehmen nach wollen wohl vier der fünf Mannschaften aus unserer Liga ihre Wildcard ziehen, nur wir nicht“, gibt er Spekulationen weiter, dass neben Westfalia Kinderhaus auch Teutonia Bochum-Riemke, Lüner SV und HSG Schwerte-Westhofen den Sprung in die Oberliga wagen könnten. Aus den Landesliga-Staffeln 3 und 4, die regional unterhalb der Verbandsliga 2 angesiedelt sind, könnten mit Königsborner SV Handball II, TV 01 Wattenscheid, Westfalia Hörde, HSG Gevelsberg Silschede, ASC 09 Dortmund II, ETSV Ruhrtal Witten II und HVE Villigst-Ergste gleich sieben Mannschaften in die Liga der DJK/VBRS-Damen nachrücken. „Wenn sie denn alle ihre Wildcard ziehen, das bleibt ja abzuwarten.“

Bis zum 20. Mai müssen sich die Vereine beim Verband äußern, in welcher Klasse sie hoffentlich ab September um Punkte spielen werden. So lange wollte die DJK-VBRS gar nicht warten, weil die Sache eindeutig ist: Sie wollen ihren Fans weiter attraktiven Verbandsliga-Handball bieten.

