DJK-VBRS, SG 06 – oder sogar beide?

0 Kreisliga A 2: Ein Abbruch nach aktuellem Tabellenstand würden bedeuten: Meister ist die DJK Coesfeld-VBRS, zwei Punkte vor dem Ortsrivalen. Komplizierter wird eine Wertung nach der Hinrunde, denn da sind beide Kontrahenten punktgleich über die Ziellinie gegangen. Das bessere Torverhältnis, das eigentlich in der Kreisliga nicht zählt, weist die SG auf. Entscheidungsspiel? Zurzeit nicht machbar. Spannende Frage . . .

0 Westfalenliga: Hier wird vor allem die SpVgg Vreden, der künftige Club von Engin Yavuzaslan, gebannt Richtung FLVW blicken. Aufgrund der Hinrundentabelle wäre das Team um Mario Worms Meister und Aufsteiger in die Oberliga. Würde aber der aktuelle Stand herangezogen werden, stellt sich die Situation ganz anders dar: Zwar liegen auch hier die Vredener mit 33 Punkten vor dem SV Rödinghausen II (32 Punkte) auf Platz eins, haben aber ein Spiel mehr ausgetragen als der Drittplatzierte Victoria Clarholz (32 Punkte). Der würde nach der Quotientenwertung noch mit 177,8:173,7 Zählern an der SpVgg vorbeiziehen.

0 Kreisliga D 1: Aktuell wäre die Sache klar – der TSV Ahaus II wäre Meister und Aufsteiger in die C-Liga. Nach dem Ende der Hinrunde waren die Ahauser allerdings noch punktgleich mit der SpVgg Vreden IV, die das bessere Torverhältnis aufweist. Das gestaltet sich ähnlich schwierig wie in der Kreisliga A.

0 Frauen-Bezirksliga 5: Komplett drehen würde sich das Endergebnis in dieser Liga, in der unter anderem auch Turo Darfeld am Start ist. Nach der Hinrunde lag der SuS Legden zwei Punkte vor der SpVgg Vreden und dürfte sich feiern lassen – aktuell liegen aber die Vredenerinnen vorne und hoffen auf den Landesliga-Aufstieg.

0 Frauen Kreisliga B 2: Ein Abbruch nach dem aktuellen Tabellenstand würde Union Lüdinghausen (31 Punkte) zum Meister und Aufsteiger vor der TSG Dülmen (28 Punkte) küren. Hier wird es besonders kompliziert, weil durch die geringe Anzahl an Mannschaften eine Dreier-Runde gespielt wird, es also keine klassische Hin- und Rückrunde gibt. Nach dem ersten (abgeschlossenen) Drittel lagen TSG und Union punktgleich, mit dem besseren Torverhältnis bei Dülmen.

In allen weiteren Ligen, in denen die Clubs aus unserem Verbreitungsgebiet aktiv sind, gäbe es keine Änderungen zwischen Hinrundenabschluss und der aktuellen Tabelle. Sicher Meister wären im Herrenbereich Westfalia Kinderhaus (Landesliga 4), TuS Haltern II (Bezirksliga 11), SV Heek (Kreisliga A 1), RW Nienborg (Kreisliga B 1), SuS Olfen II (Kreisliga B 2), SpVgg Vreden III (Kreisliga C 1), TSG Dülmen III (Kreisliga C 2), TSV Ahaus (Kreisliga D 2) und SF Merfeld III (Kreisliga D 3). Im Frauenbereich dürften SF Siegen (Westfalenliga) und Union Wessum II (Kreisliga A) jubeln. In der Landesliga würde Herbstmeister Borussia Emsdetten aufgrund des Quotienten auf Rang eins rücken, in der Kreisliga B 1 der TuS Wüllen.