„Dis-Tanz“ in der schönsten Form

Online-Trainings, Challenges, Trainingspläne, der Sportbetrieb läuft so gut wie möglich weiter in den einzelnen Gruppen der Abteilung. „Wir haben uns aber überlegt, etwas anzubieten, was über die reinen Gruppen hinausgeht“, erzählt Sarah Riedel. Eben einen Workshop, der eine große Bandbreite abdeckt, Abwechslung bietet und offen ist für alle Mitglieder und weitere Interessenten.

Start ist am Samstag um 11 Uhr mit Lady Hip Hop. Die weiteren Angebote: 12.15 Uhr Body Shape, 13.30 Uhr Lady Style Jazz, 14.45 Uhr Latin Vibes und 16 Uhr Stretch & Relax – alles unter dem Motto: „Tut euch was Gutes, fühlt euch wohl, nehmt euch eine Auszeit oder powert euch aus.“ Eingeladen dazu sind alle Ladies ab zwölf Jahren, berichtet die Abteilungsleiterin: „Notwendig sind nur etwas Platz, eine Matte, etwas zu trinken, die Zoom-App und eine stabile Internetverbindung.“ In den jeweils 15-minütigen Pausen zwischen den Einheiten können sich alle interessierten Ladies einwählen. „Die Mitglieder erhalten ihre Einladung dazu über die Trainer“, erläutert Sarah Riedel. Nichtmitglieder, die am Samstag mitmachen möchten, können vorab eine Mail an sg-tanzen.de/Kontakt schicken und erhalten dann die Zugangsdaten.

Für Sarah Riedel ist die erste Lady-Zoom-Dance Convention ein weiterer Baustein unter etlichen Ideen, wie die schwierige Corona-Zeit im Sport bewältigt werden kann. So habe die Tanzabteilung der SG 06 kürzlich erstmals eine Versammlung per Videokonferenz mit mehr als 30 Teilnehmern durchgeführt. „Und dabei haben wir erstaunt festgestellt, wie viel in den einzelnen Gruppen unternommen wird“, freut sie sich. „In diesen Zeiten ist Kreativität gefragt – und das funktioniert.“