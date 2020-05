Derby künftig in der Bezirksliga

Allali, der ausdrücklich einen Glückwunsch an die DJK-VBRS richtet, macht kein Geheimnis daraus, dass er eine Wertung nach der Hinrunde immer für die bessere Lösung gehalten hat. „So hat jeder einmal gegen jeden gespielt, das gibt eine bessere Vergleichbarkeit“, erklärt der Trainer, der zugleich bedauert, dass etliche Verantwortliche aus der Liga das anders gesehen hätten. „So hat es der Verband aber geschafft, es vielen recht zu machen.“ Auf sportlichem Weg wäre dieser Aufstieg noch schöner gewesen, da ist er sich mit seinem Trainerkollegen Christoph Klaas absolut einig. „Aber wir nehmen es auch so“, betont Klaas. „Das ist schön für die Jungs, denn sie haben hart dafür gearbeitet.“

Als Lohn für die gute Arbeit nimmt auch Denis Koopmann den Aufstieg an. Er übergibt nun an seine Nachfolger Claus Heinze und Karsten Erwig eine Bezirksliga-Mannschaft – womit im Vorfeld wohl niemand gerechnet hätte. „Natürlich hatten wir ein anderes Saisonziel“, verweist er auf den Neuaufbau nach dem freiwilligen Rückzug in die A-Liga. „Aber mir war immer klar, dass wir über eine sehr gute Mannschaft verfügen.“

Als „ein bisschen seltsam“ empfindet Koopmann die Tatsache, dass plötzlich zur Wertung doch die Tordifferenz herangezogen wird, die eigentlich in der Kreisliga nicht zählt. „So eine nachträgliche Regeländerung ist komisch.“ Grundsätzlich hätte sich der DJK-Trainer für eine schnelle Entscheidung mit Annullierung ausgesprochen – „eine Wertung nur nach der Hinrunde wäre aber überhaupt nicht in Ordnung gewesen.“ Letztlich sei der Bezirksliga-Aufstieg nun die Bestätigung für die gute Arbeit, die sein Team über 20 Saisonspiele geleistet habe.

Das große Saisonfinale zwischen den beiden Ortsrivalen, den spektakulären Showdown am letzten Spieltag, den gibt es nun nicht. „Das holen wir jetzt doppelt in der Bezirksliga nach“, freut sich Christoph Klaas auf die künftigen Duelle in der höheren Liga. „Da wird die Hütte brennen!“