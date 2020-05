Nur mal ganz kurz draußen gewesen

Die endgültige Zustimmung zur Aufstiegswertung durch den FLVW-Verbandstag scheint nach Einschätzung aller Beteiligten nur noch Formsache zu sein. Das gibt den Eintrachtlern Sicherheit, so dass der Sportliche Leiter Henrik Schemmer nun mit den neuen Trainern Karsten Erwig und Claus Heinze, der noch auf seinen Rückflug aus den USA wartet, in die Feinplanung einsteigen kann. Dass die DJK-VBRS auch in der höheren Liga eine gute Rolle spielen wird, davon ist der scheidende Aufstiegstrainer Denis Koopmann überzeugt. „Wir haben an der Defensive gearbeitet und können schnell nach vorne umschalten“, sagt er. „Das wird den Jungs in der Bezirksliga zugute kommen.“

Koopmann ist der Baumeister im schnellen Findungsprozess. Unter die ersten Sechs wollten sie kommen, vor allem aber die Mannschaft nach den vielen Abgängen neu entwickeln – mit diesem rasanten Tempo hatten sie im Vorfeld aber nicht gerechnet. „Die Initialzündung war gleich das erste Saisonspiel gegen Adler Buldern, das wir nach 0:2-Rückstand noch 3:2 gewonnen haben“, erinnert er sich. „Da haben die Jungs gemerkt, was möglich ist, wenn sie die Dinge umsetzen, die wir uns vorgenommen haben.“ Ab Mitte der Hinrunde habe sich das Gefühl eingestellt, dass mehr möglich ist als „nur“ das obere Drittel.

Ausgezahlt habe sich eine taktische Umstellung, urteilt Koopmann. Im Mittelfeld sei durch die Abgänge der Kreativspieler Engin Yavuzaslan, Mario Worms, Lars Ivanusic und Timo Grabowsky eine große Lücke entstanden. „Also haben wir auf schnelles Umschaltspiel gesetzt, und das hat funktioniert.“ Eine Entwicklung, die gewiss noch nicht abgeschlossen sei – „Claus Heinze und Karsten Erwig werden weiter daran arbeiten.“

Einen weiteren Vorteil genießt die DJK-VBRS durch die Saisonwertung: Die U 23 hat den Klassenerhalt sicher und wird auch in der kommenden Saison in der Kreisliga B spielen. „Sie hat ohnehin zuletzt eine sehr gute Entwicklung genommen“, lobt Christian Lechtenberg die Arbeit von Richard Schüer. So bleibe die zweite Mannschaft als Unterbau attraktiv für die „Erste“, die künftig wieder Bezirksligist ist. „Wenn auch der sportlicher Meistertitel schöner gewesen wäre“, sagt Lechtenberg. „Für Denis ist das ein toller Abschied.“