SG 06 darf noch vom Pokalsieg träumen

Coesfeld (fw). Für Lucas Jacobs (Foto) und die SG Coesfeld 06 ist der Traum vom Kreispokal möglicherweise noch nicht zerplatzt. „Wir sind gewillt, den Wettbewerb noch fortzuführen und einen Pokalsieger 2020 zu küren“, erklärte der FLVW-Kreisvorsitzende Willy Westphal am Dienstag auf Anfrage. „Wir suchen nach Lösungen, wie wir das nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebes noch über die Bühne bringen können.“ Bei den Herren wie auch bei den Frauen stehen nur noch die Halbfinals und die Endspiele aus. Die SG 06 mit den Trainern Zoui Allali und Christoph Klaas würde im Halbfinale auf den SuS Stadtlohn treffen, zudem spielt der ASC Schöppingen gegen die SpVgg Vreden.

Im Kreispokal der Frauen fehlt noch zusätzlich das Viertelfinale zwischen SuS Legden und SpVgg Vreden. Im Halbfinale stehen dort bereits VfL Billerbeck, Turo Darfeld und Vorwärts Epe.

Weitere Neuigkeiten vom FLVW könnten positiv für den ASV Ellewick ausgehen: Die endgültige Wertung der Fußballsaison 2019/20 mit der Bezirksliga-Aufstieg der DJK-VBRS und SG Coesfeld 06 hat eine weitere Hürde genommen: Die Ständige Konferenz des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen hat in seiner Sitzung am Montag der Empfehlung des Verbandsfußballausschusses, die Saison 2019/2020 abzubrechen, zugestimmt und damit die Weichen für den Anfang Juni stattfindenden Verbandstag gestellt. Die in diesem Gremium vereinten Kreisvorsitzenden aller 29 Fußballkreise des FLVW und Präsidiumsmitglieder stimmten einstimmig auch Wertung zur Ermittlung der Aufsteiger in die nächsthöhere Klasse zu – und das sogar leicht modifiziert: Während bisher auch das an sich für die Kreise nicht relevante Torverhältnis für die Ermittlung der Tabellenstände herangezogen wurde, so wird dem Verbandstag jetzt empfohlen, in den Kreisligen auf dieses Hilfsmittel „zu verzichten“. Das gilt sowohl für die Berechnung der aktuellen Tabelle wie aber auch bei der Auswertung der so genannten Herbstmeisterschaft. Für den Fußballkreis Ahaus-Coesfeld hat diese Regelung – sofern sie dann vom Anfang Juni stattfindenden Verbandstag abgesegnet wird – eine positive Auswirkung, teilt der Kreisvorsitzende Willy Westphal mit. Nach Lage der Dinge könnten der ASV Ellewick (Kreisliga A 1) und die SpVgg Vreden IV (Kreisliga D 1) von dieser Regelung profitieren und zusätzlich aufsteigen.

Der Kreisfußballausschuss will die neue Situation werten und qualitätssichern. In den nächsten Tagen dürfte das mit dem Verband abzustimmende Ergebnis feststehen. Abzuwarten bleibt dann die Entscheidung des Verbandstages, dessen Delegierte in schriftlicher Form über die Empfehlung und Beschlüsse der Verbandsgremien abstimmen werden.