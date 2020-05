Seit 111 Jahren rollt die „Pille“

Es sind Schüler des damaligen Gymnasiums, des Lehrerseminars und einige nach Coesfeld gezogene junge Kaufleute, die 1909 diesen ersten Fußballverein gründen – das geht aus alten AZ-Berichten und Unterlagen aus späteren Jahren hervor, die sich noch im Besitz von Vincenz Gerding befinden. Vorsitzender ist damals Willi Use, als weitere Vorstandsmitglieder werden die Namen Hafele, Reuß, Eifeler, Westerhellweg und Schubert angegeben. Fußball, Faustball und Schleuderball gehören offiziell zu den angebotenen Sportarten im Club. Die Partien gegen Lüdinghausen, Burgsteinfurt oder Rheine trägt die Mannschaft in schwarz-weiß-gestreifter Kluft bei Mey auf dem Bülten aus.

Lange ist der Coesfelder Fußballverein 1909 allerdings nicht aktiv, denn als einige Spieler in den Jahren 1910/11 die Stadt verlassen, ist bereits Schluss. Zudem zeigt sich die Lehrerschaft des Gymnasiums und des Lehrerseminars offenbar „entsetzt“ über diesen Sport und verbietet den Schülern, zu kicken – was aber offenbar einen gegenteiligen Effekt hat: Die Schüler antworten kurzerhand mit der Gründung des Gymnasialklubs und des Seminar-Sportclubs im Jahr 1911. Daraus entstehen der Fußballverein Hohenzollern mit einem Platz an der Gastwirtschaft Bauland und der Westfalia-Club, der auf dem Seminarplatz spielt. Aus Hohenzollern entwickelt sich schnell der FC Concordia, zudem wird 1913 der FC Westfalen gegründet – und 1914 entsteht am Viehtor aus der Initiative von Willi Thier, Heinz Büscher und H. Diller der Verein Germania.

Nach dem Ersten Weltkrieg nimmt im März 1919 der FC Westfalen den Spielbetrieb wieder auf, unter Leitung des Vorsitzenden Bernhard Dücker und des Aktivpostens Werner Schmedding. Mit weiteren Sportgruppen entsteht die Sportvereinigung Coesfeld, die nach wie vor ihre Spiele bei Bauland austrägt, während im Jahr 1921 die DJK Coesfeld gegründet wird – mit den Unterabteilungen Turnabteilung „Eintracht“, Wanderabteilung „Falke“ und der Sportabteilung „Rasensport“, die auf dem Platz am Wasserwerk am Coesfelder Berg kickt.

Eben diese Sportabteilung „Rasensport“ klinkt sich im Dezember 1924 aus der DJK aus und gründet zusammen mit der Sportvereinigung Coesfeld in der „Reichskrone“ einen neuen Club unter dem Namen Rasensport Coesfeld 1909/1924, nachdem zuvor Willy Raspe und das spätere Raspo-Ehrenmitglied Bernhard Roters die entsprechenden Verhandlungen geführt hatten. Vorsitzender ist Lehrer Theo Hestermann, unterstützt wird er im Vorstand von Bernhard Roters, Karl Walter, Hubert Westendorf, Bernhard Bücking, Karl Haselhoff, Werner Hübschen und Willy Raspe. Auch der DJK gelingt es nach und nach, wieder eine eigene Fußballabteilung aufzubauen.

Die weitere Geschichte entwickelt sich übersichtlicher. 1932 wird der Reichsbahn-Sportverein gegründet, aus dem später die Sportfreunde und dann die ESV Sportfreunde Coesfeld hervorgehen. Nachdem Mitte der 90er Jahre ein erster Versuch gescheitert ist, fusionieren im Januar 2006 der Rasensport, der ESV und der TuS zur SG Coesfeld 06. Sportlich schafft es die DJK-VBRS im Jahr 2014 für eine Saison in die Westfalenliga. Und passend zum Jubiläum 111 Jahre Fußball in Coesfeld dürfen sich die Ortsrivalen DJK-VBRS und SG 06 im Gleichschritt über den Sprung in die Bezirksliga freuen.