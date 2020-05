Manager im Amazon-Logistikzentrum

Coesfeld. Seit September 2017 ist er bei Amazon beschäftigt. Mark Ostendarp, der zuvor 16 Jahre in der Automobilbranche arbeitete, ist „RME-Manager“ (Reliability/Maintenance/Engineering) beim US-amerikanischen Onlineversandhändler oder konkret ausgedrückt: Technischer Leiter im Amazon Robotics-Logistikzentrum in Winsen an der Luhe. Mehr als 60 Mitarbeiter in seinem Team sorgen dafür, dass die Technik funktioniert und Hunderte von Transportrobotern im Logistikzentrum immer einsatzbereit sind. Rund 340 kg kann ein solcher Roboter transportieren. „Die Drives fahren die Regalfächer mit den Artikeln direkt zu den Arbeitsstationen, wo die Produkte kommissioniert und versandfertig gemacht werden“, erklärt Ostendarp das Prozedere. „Sie nehmen unseren Mitarbeitern den Transport und die Laufwege ab. Dadurch können die Mitarbeiter qualifiziertere Aufgaben übernehmen.“ Damit die Transportroboter ihren Weg finden können, sind sie mit Sensoren ausgestattet. Sie erkennen nicht nur Hindernisse, sondern auch die am Boden angebrachten 2D-Barcodes. „Durch die Markierungen wissen die Roboter, wo sie sich befinden, wohin sie fahren müssen und wo sie ihr nächstes Warenregal finden“, fügt er hinzu, „die Komplexität bei Amazon liegt weniger in der einzelnen Anwendung, die Herausforderung ist die Vielzahl der zu verarbeitenden Bestellungen.“

Von Allgemeine Zeitung