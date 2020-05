Rekord für die Ewigkeit

Coesfeld. Die erste Hälfte im Jahr 2000 war zum Vergessen. Da hätte er am liebsten ein Ei drüber geschlagen. „Ich hatte das Pfeiffersche Drüsenfieber, war matt und müde“, erinnert sich Mark Ostendarp, „und war total neben der Spur.“ Doch ab Sommer lief es endlich wieder. „Das war, als hätte ich den Reset-Knopf gedrückt“, erzählt er, „nachdem ich die Olympischen Spiele in Sydney verpasst hatte, wollte ich bei den Straßenläufen im Herbst zeigen, was ich drauf habe.“ Da kam ihm der Coesfelder Citylauf über 10 Kilometer wie gerufen.

Von Ulrich Hörnemann