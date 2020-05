Siegerjubel vor der Siegessäule

Souverän und bis dato ohne jeden Punktverlust waren die Coesfelderinnen durch die zweite Liga marschiert. „Das war aber auch die beste Mannschaft, die je in Coesfeld gespielt hat“, erinnert sich Schulte-Kellinghaus an die Besetzung mit Nicole Struse, Ding Yaping, Alessia Arisi, Elke Pangert, Alexandra Scheld und Bethan Daunton. Dass ausgerechnet der Doppelspieltag an Ostern 1998 in Berlin das Meisterstück bringen durfte, erschien wie gemalt. „Das war das absolute Highlight der gesamten Zeit“, lächelt der 49-Jährige, der von 1996 bis 2000 als Trainer in Coesfeld tätig war.

Mit einem Bus und 50 enthusiastischen Fans im Gepäck hatte sich die Assistance am Karfreitag auf den Weg nach Berlin gemacht. Dort wartete am Samstagnachmittag die erste und möglichst schon entscheidende Aufgabe beim TSC Berlin II – in einem Ambiente, das nicht unbedingt einer Krönung gerecht werden konnte. Zumindest war die Sporthalle im Prenzlauer Berg (Bezirk Pankow) derartig in die Jahre gekommen, dass die Coesfelder Fans mit Verweis auf die lädierte Hallendecke darum gebeten wurden, auf ein übermäßiges Getöse zu verzichten.

Das ließ sich allerdings nicht vermeiden, als an diesem 12. April um exakt 18.13 Uhr der Matchball von Nicole Struse unerreichbar für ihre Gegnerin Constanze Heller auf die Platte krachte. Nach den Doppeln Struse/Scheld und Arisi/Pangert hatte es 1:1 gestanden. In der Folge musste Elke Pangert zwar zwei Niederlagen hinnehmen, aber Nicole Struse, Alessia Arisi und Youngster Alexandra Scheld gewannen ihre Partien – mit dem souveränen 8:3-Sieg stand fest: Coesfeld ist Bundesliga-Stadt! Stephan Schulte-Kellinghaus musste die Hose fallen lassen, glänzte aber darunter mit einer eigens am Morgen auf dem Kudamm erstandenen modischen Boxershorts. Und im Überschwang der Begeisterung wurde die bröselnde Prenzlauer Halle in eine ausgiebige und klebrige Sektdusche getaucht.

Eine Ankündigung hatte Stephan Schulte-Kellinghaus schon vorab verlauten lassen: „Wenn wir Meister werden, ist die Sperrstunde aufgehoben!“ Da ließen sich seine Spielerinnen nicht zweimal bitten, wobei der Trainer natürlich als „Aufpasser“ bis zum späten Ende dabei war. Nach dem „Meisterbankett“ bei Pizza und Spare-Ribs in einer Sportsbar verschaffte sich das Team nachhaltige Eindrücke vom Berliner Nachtleben – mit einem winzigen Problem, erzählt der Trainer: „Wir hatten schon am nächsten Morgen um 11 Uhr ein weiteres Spiel.“ Nach einer der kürzesten Nächte seines Lebens spielte der frischgebackene Meister aber das ganze Können aus und feierte auch bei den Reinickendorfer Füchsen einen überlegenen 8:1-Sieg. Diesmal mit Dagmar Krämer an der Platte für Alessia Arisi – die Italienerin war allerdings nicht wieder vergessen worden, sondern schon auf dem Flug nach Kroatien zum Lehrgang der Nationalmannschaft.