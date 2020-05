Nächster Johanneslauf erst im Jahr 2021

Lette. Die Leichtathleten dürfen zwar in den Trainingsbetrieb zurückkehren, an die Durchführung von Großveranstaltungen ist allerdings nach wie vor nicht zu denken – aus diesem Grund hat sich nun die Leichtathletikabteilung der DJK Vorwärts Lette unter der Leitung von Malgorzata Dolic schweren Herzens dazu entschieden, den Johanneslauf 2020 abzusagen. Aufgrund der derzeitigen Covid 19-Lage und der noch herrschenden Ungewissheit soll es in diesem Jahr auch keinen Nachholtermin geben. Die Abteilung bedauert dies sehr, da sich bereits ein hochmotiviertes Team auf die Veranstaltung am 30. Mai vorbereitet hatte. „Gemeinsam freuen wir uns auf eine hoffentlich erfolgreiche Laufveranstaltung im Jahr 2021“, blickt das Team um Malgorzata Dolic voraus.

Von Allgemeine Zeitung