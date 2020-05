24 Stunden fast nonstop im Sattel

Jetzt musste der 54-Jährige mit dem Kämpferherz nun liefern. Um 10 Uhr rollt er zum ersten Mal über die Billerbecker Straße Richtung Sükerhook. In Billerbeck angekommen, geht es rechts herum und über die Bergstraße zurück nach Coesfeld. Wie oft er die 19 Kilometer fahren will? „Keine Ahnung, ich hab’ doch sowas noch nie gemacht“, ist zu diesem Zeitpunkt offenbar die ehrlichste aller möglichen Antworten.

Tatsächlich hat ihn der Radsport erst vor etwa sechs Jahren gepackt, nachdem er zuvor nach eigenen Angaben „alles Mögliche“ gemacht hat. In der Leichtathletik war er aktiv, ist lange Strecken gelaufen, und sogar im Kampfsport hat er sich versucht. Neben dem RSV Coesfeld gehört seine Leidenschaft schon lange dem FC St. Pauli, wo er ebenfalls der Radsport-Abteilung angehört. „Dass ich hin und wieder im ,falschen’ Trikot unterwegs bin, müssen die Münsterlander aushalten.“

Gut also, wenn man erfahrene Helfer an der Strecke hat, weiß der Sportler-Typ „kerniger Treter“ besonders die Unterstützung seiner langstreckenerfahrenen RSV-Kollegen Uwe Laurenz und Manni Thies zu schätzen. Sie haben eigens ein Wohnmobil an der Strecke geparkt und sich dort die Nacht um die Ohren geschlagen. Essen, Trinken, mentale Unterstützung sind die entscheidenden Aufgaben. Selbst als mitten in der Nacht die Lichtanlage ausfällt, verlieren sie nicht die Nerven und richten die Ausrüstung in Windeseile wieder her. Als Pacemaker hat sich zudem Stephan Ebrecht aus Billerbeck verdient gemacht. Immerhin sechs „verdammt zügige Runden“ steht der Trainingspartner für seinen Kumpel im Wind und leistet damit seinen Beitrag zum etwa 30er km/h-Schnitt.

Lange nach Sonnenaufgang sind nicht nur Spender und Helfer, sondern auch der Fahrer schlauer. Nach 35 Runden, 666 Kilometern und netto 22,5 Stunden Fahrzeit steigt er vom Rad. Und da die Strecke alles andere als flach ist, hat er mit 4800 Höhenmetern ganz nebenbei auch noch die Höhe des Mont Blanc erklommen.

Doch die größte Anerkennung für Roland Plesker ist, dass inzwischen ein kleiner vierstelliger Betrag für die Kinderkrebshilfe zusammen gekommen ist. 7 Wer noch etwas zum Erfolg dieser Aktion beitragen möchte ist herzlich eingeladen: https://www.krebshilfe.de/spenden-aktiv-werden/aktiv-werden/online-spendenaktion-starten/?24-std-rennen-coesfeld-billerbeck. Interessenten landen auch über den unten abgedruckten OR-Code direkt auf der Spendenseite.