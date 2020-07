Mit Leistungen und Konzept überzeugt

Coesfeld. Ein ganzes Wochenende voller Reitsport liegt nun hinter ihnen, nach corona-bedingter wochenlanger Durststrecke ohne Turniere war die Euphorie bei den Reitern bereits vor der Coesfelder Pferdeleistungsschau riesig. „Viele haben sich sehr dankbar gezeigt, in aktuell so schwierigen Zeiten wieder reiten zu können, manche haben sich auch im Nachhinein bei uns gemeldet“, zieht Marcus Voss, Vorsitzender des Zucht-, Reit- und Fahrvereins Coesfeld-Lette eine positive Bilanz. Insgesamt waren rund 500 Reiter im Laufe der drei Wettkampftage auf der Anlage des Pferdesportzentrums Flamschen. Bereits im Vorfeld hat der ZRFV passende Vorkehrungen getroffen, damit die Pferdeleistungsschau reibungslos und vor allem kontaktlos über die Bühne gehen kann – so waren keine Zuschauer erlaubt, Reiter und Trainer mussten sich an der Akkreditierungsstelle anmelden. „Bis auf ein paar Ausnahmen ist alles voll aufgegangen“, freut sich Voss. So habe es drei Zuschauer gegeben, die über Zäune geklettert sind, um auf die Anlage zu kommen. „Nach ausführlicher Erklärung haben sie dann das Gelände verlassen, ansonsten lief alles reibungslos“, so Voss.

Von Leon Eggemann