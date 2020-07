Neustart mit einigen Bestmarken

Coesfeld. Ganz an die Seite zu schieben war die Anspannung nicht. Kein Wunder, denn Erfahrungen hatten sich in den vergangenen Monaten ja nicht sammeln lassen. „Nach der Pause gleich ein so großer und stark besetzter Wettkampf, das war schon außergewöhnlich“, stellt Fabian Lechtenberg fest. Aber über allem stand die Rückkehr der LG-Leichtathleten in den Wettkampf-Modus – im ehrwürdigen Stadion Rote Erde in Dortmund ging es für die weibliche und männliche Jugend der Altersklassen U 16 und U 18 zur Sache. „Und das lief schon überraschend gut“, sah der Trainer die prima Vorbereitung in den vergangenen Wochen eindrucksvoll bestätigt.

Von Frank Wittenberg