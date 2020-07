Leuchtturm in vorderster Linie

Fünf Abgänge, aber gleich acht Neulinge stehen auf der Liste der SG 06. „Damit sind wir breiter aufgestellt“, erklärt Klaas, der gemeinsam mit Zoui Allali für die Mannschaft verantwortlich ist. 22 Kicker umfasst der Kader, der das Projekt Bezirksliga angehen soll, und damit drei mehr als in der Corona-Spielzeit. „Da war es personell teilweise sehr knapp“, berichtet der Trainer, der zugleich darauf verweist, einige sehr junge Spieler zu diesem Stamm zu zählen. Auf sie setzen sie bei der SG, aber die Youngster sollen sich auch in Ruhe entwickeln können.

Sebastian Wahlers ist kurz vor Toresschluss dazugekommen. „Aufmerksam geworden sind wir auf ihn beim Hallenturnier der DJK“, erzählt Christoph Klaas. Im Januar lief der Offensivmann für die DJK Rödder auf und hat offenbar einen guten Eindruck hinterlassen. Einer, der gut ins Konzept passt, weil mit Tim Püttmann ein groß gewachsener Stürmertyp nach seiner Knie-OP nicht mehr zur Verfügung steht. Über Jannik Brambrink, der ein guter Kumpel von ihm ist, haben sie Kontakt aufgenommen, berichtet der Sportliche Leiter Dirk Lowak: „Und wir hatten sofort das Gefühl, dass Sebastian Bock darauf hat, es in der Bezirksliga zu probieren und sich durchzusetzen.“

Begonnen mit dem Fußball hat Wahlers bei den Sportfreunden Merfeld. Schon in der E-Jugend kam er zum Stützpunkttraining. „In der C-Jugend habe ich bei GW Nottuln gespielt, in der B-Jugend vorübergehend beim VfB Hüls“, erzählt der 21-Jährige. Nach der Rückkehr nach Merfeld unternahm er seine ersten Schritte im Seniorenbereich beim dortigen Bezirksligisten, ehe er im vergangenen Winter zur DJK Rödder wechselte: „Corona-bedingt habe ich da aber nur zwei Meisterschaftspiele machen können.“

Jetzt will er sich bei der SG 06 durchsetzen – ebenso wie Jannik Brambrink, mit dem er schon bei den Minikickern gemeinsam gespielt hat. Auch Brambrink hat in der Jugendzeit auswärtige Erfahrungen gesammelt und ist als B-Junior für GW Nottuln aufgelaufen, um dann wieder zu seinem Heimatclub zurückzukehren. Zentral oder im linken Mittelfeld, das sind die bevorzugten Positionen des 21-Jährigen, dem bewusst ist, dass die Bezirksliga eine echte Herausforderung ist: „Ich merke schon im Training, dass ich hart dafür arbeiten muss.“ Aber die Aufgabe geht er gerne an.

Nach den ersten anstrengenden Wochen dürfen sich Wahlers und Brambrink mit ihren SG-Teamkollegen nun auf eine kleine Ruhephase freuen: Heute Abend steht zunächst das letzte Training auf dem Programm, dann folgen zwei Wochen Pause. „Anschließend legen wir richtig los“, kündigt Christoph Klaas an, der ebenso wie alle Trainerkollegen sehnsüchtig auf den Starttermin der neuen Saison wartet. Von September sei auszugehen – „und wenn wir das jetzt durchziehen, wird die Vorbereitungsphase einfach zu lang.“