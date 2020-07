Die Bedingungen dafür sind für den jeweiligen Gastgebern ohne Organisationsaufwand nicht zu erfüllen, nehmen doch die gesetzlichen Bestimmungen der Corona-Verordnung wie auch die Vorgaben der Kreisgesundheitsämter erheblichen Einfluss auf die Gestaltung der Halbfinalspiele. Die Erstellung und Einhaltung der Hygienekonzepte, die Zuschauerbegrenzung auf 300 mit namentlicher Erfassung der Spielbesucher wie auch die Beachtung weiterer Auflagen stellen für den jeweilig verantwortlichen Gastgeber eine besondere Herausforderung dar. Die Vertreter der Vereine haben sich darauf verständigt, dass jeweils die Hälfte der zugelassenen Anzahl der Besucher von den beteiligten Vereinen kommen kann. Die Vertreter der Vereine mit Heiner Eismann (Coesfeld), Michael Schley (Stadtlohn), Lothar Zurholt (Schöppingen) und Christoph Kondring (Vreden) sind jedoch zuversichtlich, dass beide Spiele auch unter den erschwerten Bedingungen in einer guten Atmosphäre stattfinden werden.

Diese Hoffnung haben auch die Kreisverantwortlichen für das zehn Tage später anstehende Endspiel, für das noch der Veranstaltungsort zu bestimmen ist. Gespräche zur Ermittlung des Endspielortes werden in diesen Tagen geführt. Ein neutrales Sportgelände in Nähe der Endspielteilnehmer zu finden, gilt als vorrangig; allerdings bleibt für den Notfall auch die Option, dass die alles entscheidende Partie bei einem der Endspielpartner stattfindet.

„Die Weichen gilt es in den nächsten Tagen zu stellen, damit wir möglichst schnell Planungssicherheit für alle Beteiligten schaffen“, so der Pokalspielleiter. Die ist in der Tat von Nöten, weil nach Lage der Dinge durch die Terminierung der Pokalspiele 19/20 Einfluss auf die erste und zweite Runde der neuen Pokalsaison genommen wird. Bei einem durch den Verbandsfußballausschuss angekündigten Saisonbeginn Anfang September 2020 werden die Spiele die Krombacher-Kreispokals erstmals wohl nicht vor an den beiden Wochenenden vor dem Meisterschaftsstart gespielt werden können.

Die Entscheidung im Frauenbereich wird für die kommende Sitzung des Kreisfußballausschusses vorbereitet.