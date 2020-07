Heinze-Knaller versüßt Einstand

Wenn es etwas zu mäkeln gab, dann die Tatsache, dass die Eintrachtler gestern Nachmittag bei stattlichen Temperaturen nicht mehr Tore erzielt hatten. „Drei bis vier weitere richtig gute Chancen gab es in beiden Halbzeiten noch“, dachte Heinze an einige vergebene Hochkaräter. Aber Kritik ist zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung gewiss nicht angesagt. „Gut ist ja, dass wir uns die Möglichkeiten überhaupt erspielt haben“, lobte Karsten Erwig das Personal. „Besonders in der ersten Halbzeit haben wir das Spiel auch oft gut verlagert.“

Gegen den A-Liga-Aufsteiger um den neuen Spielertrainer Ahmed Ibrahim führte die DJK-VBRS schnell mit 2:0, und das beide Male vom Punkt. In der fünften Minute wurde Marius Borgert unsanft gestoppt – den fälligen Elfmeter verwandelte Tobias Hüwe zum 0:1. Nur sechs Minuten später zeigte Schiri Frederik Wübbelt zum zweiten Mal auf den Punkt, und das nach Foul an Cedric Pollmeier. Diesmal durfte Youngster Adrian Koschany antreten und auf 0:2 erhöhen. Dabei blieb es bis zur Pause, weil vor allem Lucca Rensing bei seinen Versuchen kein Glück hatte. Er visierte in der 28. Minute die rechte Ecke an, aber der DJK-Keeper bekam die Fingerspitzen noch an den Ball. In der 43. Minute schoss Rensing den Ball nach Pass von Tobias Hüwe knapp vorbei. Zwei Minuten zuvor hatte Lucca Rensing sich an der Grundlinie durchgesetzt und den Ball zu Tobias Hüwe geschoben, aber der schaufelte die Kugel aus fünf Metern an die Latte.

Nach dem Seitenwechsel war es erneut Rensing, der nach einem schnell ausgeführten Hüwe-Freistoß haarscharf daneben zielte (56.). Dafür führte sich ein Neuzugang prima ein: Fabian Tschiskale, vom SV Gescher II gekommen und zur Pause für den leicht angeschlagenen Marius Borgert eingewechselt, versetzte seinen Gegenspieler und traf aus 18 Metern zum 0:3 (61.). Der vierte Treffer war dann Claus Heinze vorbehalten, der nach einer abgewehrten Ecke ein Tor des Monats erzielte. „Einfach mal draufgehalten“, zuckte der Spielertrainer mit den Schultern, dem ein weiterer Aspekt noch wichtiger war: „Wir wollten hinten die Null halten, und das ist gelungen.“

Übrigens: Beinahe wäre ihm das Prädikat „schönstes Tor des Tages“ noch abgenommen worden – durch seinen Trainerkollegen Karsten Erwig: Der probierte es in der 80. Minute aus über 30 Metern, aber der Ball klatschte an den Pfosten. 7 DJK Rödder – DJK Coesfeld-VBRS 0:4; Tore: 0:1 Tobias Hüwe (5., FE), 0:2 Adrian Koschany (11., FE), 0:3 Fabian Tschiskale (61.), 0:4 Claus Heinze (74.).