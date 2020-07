Derbyzeit und kurze Wege

Coesfeld. Die beiden Coesfelder Aufsteiger in einer Bezirksliga-Staffel mit dem SV Gescher und dem VfL Billerbeck – der Wunsch der Verantwortlichen und Fans ist in Erfüllung gegangen. „Wir treffen auf viele Gegner aus der näheren Umgebung“, kommentiert Christoph Klaas, der gemeinsam mit Zoui Allali für die SG Coesfeld 06 zuständig ist, die Liga-Einteilung, die der FLVW gestern veröffentlicht hat. Was aber durchweg für großes Erstaunen sorgt: TSG Dülmen und SF Merfeld sind nicht mehr dabei und müssen künftig im Ruhrgebiet antreten.

Von Frank Wittenberg