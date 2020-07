Einfaches Ticket-Konzept für Beachcup

Coesfeld (fw). Neben einer bereits angekündigten App, die jederzeit darüber informieren soll, ob noch Zuschauerkapazitäten frei sind, haben die Verantwortlichen der SG-Volleyballabteilung das Konzept für den Sparkassen Beach Premium 1+ Cup weiter verfeinert – damit die notwendige Registrierung der Besucher auf der Anlage im Sportzentrum Süd möglichst reibungslos verläuft. „Wir werden am Eingang Tickets ausgeben, auf denen die Zuschauer ihre Kontaktdaten notieren“, erläutert Philipp Heuermann. Auf dem zweiten abgetrennten Abschnitt befindet sich eine Nummer – diesen Teil des Tickets geben die Besucher mit der vermerkten Uhrzeit wieder ab, wenn sie das Gelände verlassen. „Das erleichtert uns vor allem dann die Organisation, wenn zum Beispiel nach dem Finale viele Gäste gleichzeitig gehen“, erklärt der Abteilungsleiter. „So dürfte sich ein intensiver Aufwand deutlich leichter gestalten.“ Dieses Konzept will die SG 06 dann auch auf die Hallensaison übertragen – bei den Regionalliga-Heimspielen in der Halle am Schulzentrum sollen die neuartigen Tickets ebenfalls zum Einsatz kommen. Der Sparkassen Beach Premium 1+ Cup der SG 06 wird am 15. und 16. August im Sportzentrum Süd am Weßlingskamp ausgetragen. Foto: fw

Von Frank Wittenberg