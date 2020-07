Corona-Pause macht es schwieriger

Die Zahl könne sich noch nach oben verändern, erklärt Wesenberg. Noch bis zum 1. September sind Nachmeldungen möglich. „Gerade in den jüngeren Altersklassen lassen wir immer einen Platz in den Staffeln frei, damit wir Nachzügler problemlos aufnehmen können.“ Der Trend der vergangenen Jahre werde sich aber kaum umkehren lassen, nach der Corona-Zwangspause umso weniger. Das wirke sich besonders auf die Altersklasse der B-Junioren aus, die nach wie vor am Sonntagmorgen zu ihren Spielen antreten müssen. „Wahrscheinlich war es für einige Jugendliche in der Wochenendplanung ganz angenehm, in den vergangenen Monaten darauf nicht Rücksicht nehmen zu müssen“, spekuliert Wesenberg. Die jetzt wieder ins Boot zu holen, werde schwierig.

Fakt ist: Bis jetzt sind 548 Mannschaften im Juniorenbereich gemeldet, das sind 24 beziehungsweise 4,2 Prozent weniger als in der vergangenen Saison. Noch deutlicher fällt der Rückgang im Mädchenbereich aus, stellt Sven Wesenberg fest: „Zehn Prozent, das ist schon eine große Zahl.“ 79 Teams gehen bei den Juniorinnen an den Start, das sind neun weniger als im Vorjahr. Auf die Altersklassen verteilt sieht das wie folgt aus: A-Junioren 49 Mannschaften, B-Junioren 59, C-Junioren 72, D-Junioren 100, E-Junioren 111, F-Junioren 104, G-Junioren 53; bei den Mädchen: B-Juniorinnen 19, C-Juniorinnen 18, D-Juniorinnen 18, E-Juniorinnen 17 und F-Juniorinnen 7.

Gerade im Mädchenbereich wird nach wie vor verstärkt mit Jugendspielgemeinschaften gearbeitet – ein Modell, das offenbar auch bei den Jungen mehr und mehr in Betracht gezogen wird. So haben die A-Junioren von Vorwärts Lette und der SG Coesfeld 06 II erstmals eine JSG gemeldet. „Bei uns hatte sich früh abgezeichnet, dass es knapp mit Spielern wird“, sagt Micky Richter, Fußball-Abteilungsleiter in Lette. Deshalb habe er Kontakt mit umliegenden Vereinen aufgenommen – und sei bei der SG Coesfeld 06 auf offene Ohren gestoßen. Dort seien zu viele Spieler für eine A I, aber zu wenige für eine A II auf der Liste gewesen. „Jetzt machen wir gemeinsame Sache“, freut sich Richter. „Das ist eine Win-win-Situation für beide Seiten.“ Unter Trainer Frank Oelmann geht die JSG Lette/SG Coesfeld II in der nächsten Saison an den Start.

Ob es noch mal einen Anstieg geben wird? Zur Saison 2015/16 hat der Fußballkreis in der Hinsicht letztmalig positive Zahlen geschrieben – damals kamen aber zunächst SuS Hochmoor und Fortuna Seppenrade und dann auch Union Lüdinghausen und SuS Olfen aus anderen Kreisen neu hinzu. „Das Problem haben nicht nur wir, sondern auch viele andere Sportarten“, verweist Sven Wesenberg auf besagten demografischen Wandel, andere Interessen und nun auch noch die lange Corona-Pause. „Insgesamt sind wir aber in Ahaus/Coesfeld noch gut aufgestellt.“