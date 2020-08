1500 Euro für den guten Zweck erlaufen

Zugutekommen soll das erlaufene Geld dem Bunten Kreis Münsterland e.V. – im Rahmen des 1. Münsterländer Lebenslaufes hatte dieser sich eine coronabedingte Alternative zum traditionellem Spendenlauf einfallen lassen. Die Idee dahinter ist einfach: Der Lebenslauf soll nicht an einem bestimmten Tag stattfinden, in diesem Jahr wäre es der 20. Juni gewesen. Stattdessen haben Bürger über einen längeren Zeitraum die Möglichkeit, sich quasi von zu Hause aus zu engagieren. „Mein Bruder Niels hat mich auf diese Aktion aufmerksam gemacht, schnell haben sich dann viele Freiwillige gefunden“, lobt Heuermann die ergriffene Initiative der Teilnehmer. 7 Der 1. Münsterländer Lebenslauf dauert noch bis zum 16. August an. Interessierte, die es den Coesfelder Sportlern gleichtun wollen, haben also noch Zeit, sich ebenfalls zu engagieren. Als Alternative zum Joggen können Teilnehmer beispielsweise auch wandern schwimmen oder Rad fahren.