Programm wird wieder hochgefahren

Sportangebote der DJK-VBRS an der Borkener Straße

Coesfeld. Die Schnupperstunden wurden bereits mit guter Resonanz angenommen. „Jetzt soll es wieder in die Vollen gehen“, erklärt Ulla Peters-Stahl, Leiterin der mobile-Freizeiten. Die übergangsweise angebotenen Schnupperkurse beinhalteten bereits einige Angebote, nun kommen noch weitere hinzu. Stattfinden wird das neue Programm in den neuen Räumen, die der Sportverein DJK Eintracht Coesfeld-VBRS über der Cronen-Apotheke an der Borkener Straße bezogen hat.