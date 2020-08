Extraschicht in der Defensivabteilung

In der Gesamtbilanz ein halbes Dutzend Gegentore, das passt zur inoffiziellen Fußball-Faustregel, nach der sich jede Klasse Unterschied mit zwei Toren ausdrücken sollte. „Aus den ersten 45 Minuten hätten wir aber auch ohne Gegentor herausgehen können“, bedauerte Heinze zwei unglückliche Aktionen, die zu den Gegentoren führten. So unterlief Tobias Hüwe vor dem eigenen Strafraum ein Ballverlust – beim Versuch, den auszubügeln, erlaubte er sich einen Rempler gegen Maximilian Hinkelmann. Den Elfer verwandelte Joshua Pazek zum 0:1 (20.). „Dem zweiten Tor ist ein Foul an Simon Brück vorausgegangen“, kommentierte Heinze das 0:2 durch Hinkelmann (39.). Ansonsten war alles, was auf das Tor des Bezirksliga-Aufsteigers kam, eine Beute von Johannes Kasnatscheew.

Weniger gelungen verlief die Anfangsphase der „zweiten Partie“ gegen die Vredener, bei denen Engin Yavuzaslan ein Wiedersehen mit seinem Doublesieger-Club feierte – und nicht nur er: Im gelb-blauen Trikot lief als Gastspieler Lars Ivanusic auf, der sich in Nottuln abgemeldet hat und nun bei der SpVgg anheuern möchte, wo er schon bis 2018 gekickt hat. Keine vier Minuten waren gespielt, ehe Maximilian Hinkelmann nach einer Flanke vor Nachwuchskeeper Justin Weiner an den Ball kam und zum 0:1 traf.

Die nächsten drei Gegentore fielen innerhalb von fünf Minuten und allesamt nach dem identischen Muster: Justin Weiner wehrte Schüsse, darunter einen Freistoß von Lars Ivanusic, mit guten Paraden ab – aber bei den Abstaubern waren die Vredener zur Stelle: Maximilian Hinkelmann zum 0:2, Niklas Niehues zum 0:3 und erneut Hinkelmann zum 0:4. „Da müssen wir wachsamer sein“, schüttelte Heinze den Kopf. „Aber wir haben in der Phase auch konditionell abgebaut.“ Weil die DJK-VBRS fast ausschließlich in der Defensive gebunden war, lief nach vorne nicht wirklich viel. Lediglich Marius Borgert stellte mit einem Schuss und einem Freistoß Keeper Ricardo Ottink vor Probleme.

Immerhin: In den letzten 25 Minuten blieb die DJK ohne Gegentreffer, auch weil Justin Weiner mehrfach stark hielt. „An den Torhütern hat es jedenfalls nicht gelegen“, lobte Claus Heinze, der mit dem Resultat leben konnte: „Wir müssen lernen gegen einen Gegner, der eine andere Klasse hat.“ 7 DJK Coesfeld-VBRS – SpVgg Vreden 0:2; Tore: 0:1 Joshua Pazek (20., FE), 0:2 Maximilian Hinkelmann (39.). 7 DJK Coesfeld-VBRS – SpVgg Vreden 0:4; Tore: 0:1 und 0:2 Maximilian Hinkelmann (4., 16.), 0:3 Niklas Niehues (19.), 0:4 Maximilian Hinkelmann (21.).