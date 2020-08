Daumen drücken für Kerp/Wittkowski

Coesfeld. Prickelnd fühlt es sich ohnehin an, wenn sich die Beachvolleyball-Topteams am Samstag (15. 8.) und Sonntag (16. 8.) durch den Sand im Sportzentrum Süd baggern. Diesmal dürfte die Spannung ein noch höheres Level erreichen, denn es gilt, für ein Duo ganz besonders die Daumen zu drücken: Erik Kerp und Thomas Wittkowski sorgen im Starterfeld für Lokalkolorit – und spielen gewiss nicht nur zur Belustigung mit. „Sie sollten mindestens ein Spiel gewinnen“, hofft SG-Abteilungsleiter Philipp Heuermann auf ein erfolgreiches Abschneiden seiner Teamkollegen. Denn das wäre ein großer Schritt zum Traumziel Westdeutsche Meisterschaften.

Einfach wird das allerdings nicht, denn gerade in der Herrenkonkurrenz präsentiert sich der Sparkassen Beach Premium 1+ Cup der SG Coesfeld 06 auch im Corona-Jahr 2020 sehr hochkarätig. „Wir haben auch einige überregionale Teams dabei“, freut sich Heuermann unter anderem auf den Venezuelaner Hernan Tovar, der im Herbst die Olympia-Qualifikation spielen und in Coesfeld an der Seite von Markus Köppke in den Sand gehen wird. Als Favoriten sieht er das an Position eins gesetzte Duo Luis Kubo/Manuel Harms an. „Harms hat sich mit seinem Stammpartner schon für die Deutschen meisterschaften am Timmendorfer Strand qualifiziert.“ Und Kubo hat bereits im Juni beim A-Cup in Coesfeld mit Platz zwei überzeugt. Auch Lars Geukes und Lennart Bevers, den Stammgästen aus Bocholt, traut Heuermann eine Menge zu.

Leider nicht vollständig besetzt ist das Damenfeld – was der coronabedingten Verlegung des Premium-Cup vom Mai auf den August-Termin geschuldet ist. „Wir kollidieren mit den Deutschen Jugendmeisterschaften und dem Road to Timmendorf-Turnier in Hamburg“, bedauert Philipp Heuermann. So sei leider auch noch die Absage der Vorjahressiegerinnen Nina Interwies und Larissa Claaßen ins Haus geflattert, die noch in die Hamburger Startliste gerutscht sind. Dennoch werde auch hier attraktiver Beachvolleyball zu sehen sein, unter anderem mit den topgesetzten Karolin Reich/Ruth Kolokotronis oder den Siegerinnen von 2016, Melanie Preußer und Silke Schrieverhoff.

Aus Coesfelder Sicht richten sich die Blicke natürlich auf Erik Kerp und Thomas Wittkowski. Die sieben besten Ergebnisse des Sommers fließen in die Wertung ein, um sich für die „Westdeutschen“ in Düren zu qualifizieren. „Ein gewonnenes Spiel bei uns bringt schon 32 Punkte“, verweist Philipp Heuermann auf den Stellenwert des Premium 1+ Cups. Die könnten die beiden langen Kerls der SG 06 gut gebrauchen.