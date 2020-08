Ein Hauch fehlt im „Wohnzimmer“

Dabei waren die beiden Beachvolleyballer der SG 06 nicht weit davon entfernt, tatsächlich einen Erfolg einzusacken. Denn in der ersten Partie gegen die an Nummer sechs gesetzten Thomas Just und Lukas Essing aus Bocholt lieferten Kerp/Wittkowski ein ganz enges Match, in dem sie im ersten Durchgang zwar gleich mit 0:3 hinten lagen, dann aber zum 9:9 ausgleichen und durch ein Wittkowski-Ass sogar mit 11:10 in Führung gingen. Zwei Satzbälle wehrte das SG-Duo noch ab, dann ging der Durchgang nach einem spektakulären Ballwechsel mit 15:17 verloren. Auch Satz zwei blieb bis zum 12:13 eng, ging dann aber mit 12:15 an Just/Essing. „Wir haben nicht so wirksam wie erhofft aufgeschlagen“, gab Erik Kerp zu. Einige direkte Fehler bei den Angaben hatten sich eingeschlichen – „da sind wir vielleicht einen Tick zu viel Risiko gegangen“, bilanzierte Wittkowski.

Klarer verlief die zweite Partie gegen Markus Köppke und den venezuelanischen Topspieler Hernan Tovar. „Der hat sehr stark aufgeschlagen und gut zugespielt“, lobte Kerp Letzteren, während es Köppke immer wieder gelang, Punkte über das Sideout zu landen. „Da ist unsere Taktik nicht aufgegangen“, gab Kerp nach dem 8:15 und 8:15 ehrlich zu. „Wir hatten keine Mittel.“ Trotz der tollen Unterstützung des Coesfelder Publikums.

Nach der zweiten Niederlage war das frühe Aus beim Sparkassen Beach Premium 1+ Cup besiegelt. Schade, denn die Chance, wertvolle Punkte für die Rangliste und damit für die Qualifikation zur Westdeutschen Meisterschaft Ende August in Düren zu sammeln, war vertan – aber die beiden SG-Spieler richteten den Blick prompt voraus. Denn am kommenden Sonntag (23. 8.) steht noch ein A-Cup in Brühl an, an diesem sie teilnehmen werden, praktisch die Generalprobe für Düren. „Stand jetzt sind wir bei den Westdeutschen dabei, aber es kann noch alles passieren“, machte Erik Kerp die Bedeutung der Brühl-Tour deutlich. „Dort haben wir es selbst in der Hand.“