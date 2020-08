Mit Fans macht es doppelt Spaß

„Endlich wieder vor Zuschauern“, schwärmte Viola Torliene, die gemeinsam mit Pia Weiand die Damenkonkurrenz gewann. In der Tat hatten die Verantwortlichen der SG 06 diese umfangreiche Organisation auf sich genommen, an die sich noch kein Turnierveranstalter herangewagt hatte. „Außer bei uns finden nur noch die Deutschen Meisterschaften am Timmendorfer Strand Anfang September mit Publikum statt“, berichtete Heuermann. Aktuell seien dort 600 Personen zugelassen.

Maximal 300 waren es im Sportzentrum Süd, wobei sich in der Spitze rund um die Finals am Sonntag 250 Zuschauer auf dem Gelände tummelten. Rund 1200 seien es insgesamt an den beiden Tagen gewesen – nicht zu vergleichen mit der Resonanz in „normalen“ Jahren. Aber sie mussten mit den Einschränkungen leben – und das Turnier ausfallen zu lassen, betont der Abteilungsleiter, sei keine Option gewesen: „Die Sponsoren haben uns super unterstützt.“ Auch unter diesem Umständen sei eine hervorragende Werbung für Coesfeld betrieben worden.

Für Philipp Heuermann und seine Teamkollegen gilt es nun, möglichst schnell den Schalter umzulegen. Erik Kerp und Thomas Wittkowski werden noch im Sand unterwegs sein, ansonsten liegt der Fokus nun voll auf der Regionalliga-Hallensaison, die am Sonntag (13. 9.) um 17 Uhr mit dem Heimspiel gegen den Dürner TV II startet. Am kommenden Donnerstag (20. 8.) steht für das Team von Trainer Udo Jeschke das erste Testspiel beim Drittligisten TSC Münster-Gievenbeck an. „Wir haben lange und sehr gut trainiert“, sagt Philipp Heuermann, „Mal sehen, wie weit wir schon sind.“