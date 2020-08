Nur ein Unwetter bremst sie aus

Erneut waren zahlreiche Top-Athletinnen und Athleten aus dem In- und Ausland in Dortmund am Start, unter anderem aus Großbritannien, den Niederlanden oder Bulgarien. Dazu zählten auch Medaillengewinner und deutsche Meister vom n Wochenende bei der DM in Braunschweig. Im Konzert der Großen mischten die LG’ler prima mit – so gelang Nicholas Schumacher (männliche Jugend U 18) über die 100 Meter mit 11,58 Sekunden eine neue persönliche Bestleistung. Über die 110 Meter Hürden kam er nicht so richtig in seinen Rhythmus, legte aber mit 15,84 Sekunden ein solides Rennen und Platz drei hin. Schwierig gestaltete sich die Vorbereitung auf den 200-Meter-Lauf, der wegen des Unwetters um zwei Stunden verschoben wurde. Dort kam Nicholas Schumacher auf 24,11 Sekunden.

Mit der Verzögerung musste auch Robin Simsch (männliche Jugend U 18) zurechtkommen, der über die 200 Meter nach 24,80 Sekunden ins Ziel kam. Über 100 Meter lief er nah an seine Bestleistung und verpasste sie mit 12,07 Sekunden nur um fünf Hundertstel. Lange Wartezeiten vor ihrem Start mussten auf die 300-Meter-Läufer hinnehmen – dennoch legte Felix Claeßen (M 14) ein starkes Rennen hin und gewann seinen Lauf in 39,57 Sekunden. Matthis Brockhoff (M 15) belegte in 44,50 Sekunden Platz sechs, Nils Hörsting (M 15) in 46,25 Sekunden Rang sieben.

Nah an die Fünf-Meter-Marke kam Johanna Bix (W 15) im Weitsprung – die hatte sie vor einigen Wochen ebenfalls in Dortmund schon geknackt, musste aber diesmal ebenso wie alle anderen Athletinnen wegen der Witterung ein paar Abstriche machen. Dennoch schaffte sie es mit 4,91 Metern auf Platz drei. Über die 800 Meter lag Ida Damhues (W 15) nach der ersten Runde noch perfekt auf Kurs, verlor dann aber auf den nächsten 200 Metern etwas Zeit. „Stark war, dass sie am Ende noch powern konnte und ein paar Plätze gutgemacht hat“, lobte Fabian Lechtenberg. Mit 2:36 Minuten stand Platz acht zu Buche.

Zu späterer Stunde feierten einige LG’ler eine Premiere: Erstmals traten Johannes Frank, Jonas Dilkaute und Tim Claeßen (alle männliche Jugend U 18) über die 1500 Meter an. Dank eines starken Endspurts gewann Johannes Frank seinen Lauf in 4:26,84 Minuten. Jonas Dilkaute kam nach 4:37,65 Minuten ins Ziel, Tim Claeßen nach 4:58,63 Minuten. Gleich um fast 13 Sekunden unterbot Ida Lefering in ihrem ersten 1500-Meter-Rennen die Norm für die DM – sie benötigte 4:41,60 Minuten.

Eine Woche zuvor hatte Ida Lefering beim Förderwettkampf in Wenden die 800 Meter in 2:14,68 Minuten absolviert. Johannes Frank lief eine Zeit von 2:07,36 Minuten, Jannis Müller 2:08,89 Minuten.