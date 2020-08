Eiskalter SuS lässt Traum platzen

Traurig waren sie bestenfalls kurz, denn über weite Strecken hatte der Bezirksliga-Aufsteiger gegen den Titelanwärter ein Duell auf Augenhöhe geliefert. „Schade, aber egal“, fasste Zoui Allali die 93 Minuten zusammen. Alles gegeben haben sie – und gezeigt, dass in der Punkterunde, die am 6. September mit dem Heimspiel gegen TuS Wüllen startet, mit ihnen zu rechnen ist.

Kompakt stehen, den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen, dann selbst schnelle Angriffe fahren – das Konzept schien schon in den ersten Minuten aufzugehen. Erst setzte Sebastian Wahlers einen Kopfball knapp neben den Kasten (3.), dann scheiterte Henrik Mauermann nach einem Doppelpass mit Wahlers an einer Fußabwehr von SuS-Keeper Stefan Mester (5.). Noch dicker war das Ding in der 10. Minute, als Lucas Jacobs einen Freistoß in den Strafraum schlug und ein Kopfball von Sebastian Wahlers bei Henrik Mauermann landete. Der zog spektakulär per Seitfallzieher ab, aber Justus Jaegers rettete auf der Linie.

Und die Stadtlohner? Die kamen zunächst gar nicht ins Spiel, blieben oft zaghaft und kaum gefährlich. „Leider erlauben wir uns dann einen einfachen Fehler, obwohl wir das vorher besprochen hatten“, schüttelte Allali den Kopf. Denn in der 36. Minute schlug Raphael Busert eine Ecke auf den ersten Pfosten, wo Maximilian Wolf per Kopf zum 0:1 verlängerte. Trotz dieses Rückschlags hätte die SG mit dem Ausgleich in die Kabine können, vielleicht sogar müssen: Nachdem die Gäste nach einem Freistoß die Situation nicht geklärt hatten, kam Marc Lowak aus zehn Metern zum Schuss und hatte das leere Tor vor sich – aber Leonard Evers warf sich in den Ball und rettete dem SuS die Pausenführung (42.).

Die bauten die Gäste in der 57. Minute auf 0:2 aus, als Leon Kernebeck frei vor Tim Herbstmann auftauchte und souverän verwandelte. „Wir sind in der zweiten Halbzeit viel hinterhergelaufen“, gab Zoui Allali zu. „Das lag sicherlich an den schweren Beinen zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung.“ Chancen erspielte sich die SG 06 nicht mehr, vielmehr hätte Stadtlohn in der Nachspielzeit noch auf 0:3 erhöhen können. Allerdings zielte Maximilian Rhein mit dem Elfer nach Foul von Tim Herbstmann an Leon Kernebeck zu genau und traf nur den Pfosten. 7 SG Coesfeld 06 – SuS Stadtlohn 0:2; Tore: 0:1 Maximilian Wolf (36.), 0:2 Leon Kernebeck (57.).