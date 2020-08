Der schlafende Riese wird wachgeküsst

Eine Meistersause mit vielen Fans, ein Finish auf dem Platz, dieser Abpfiff, der den Triumph besiegelt, so wie es sich jeder Fußballer wünscht – in der Corona-Saison blieb das der SG 06 verwehrt. Den Erfolg soll das aber nicht trüben. „Die Mannschaft hat eine gute Entwicklung und eine klare Steigerung hingelegt“, betont Christoph Klaas. „Die Jungs sind als Team gewachsen.“ Und das war eines der wichtigsten Ziele für das Trainer-Duo.

Jetzt also Bezirksliga. 16 Mannschaften, fast alle aus der näheren Umgebung, viele attraktive Duelle sind da garantiert. „Wir werden in dieser Saison viele besondere Spiele haben“, ist sich Allali sicher. „Das wird bei den Jungs noch mehr rauskitzeln.“ Die Partien gegen die Nachbarn aus Gescher und Billerbeck, natürlich das Lokalderby gegen den Ortsrivalen DJK-VBRS, all das wird ebenso zu den Highlights zählen wie die Aufeinandertreffen mit dem SuS Stadtlohn, gegen den sie erst am Donnerstagabend im Pokal-Halbfinale mit 0:2 verloren haben. „Die sind der Topfavorit in dieser Liga“, ist sich Klaas sicher. „Dahinter wird es dann sehr eng zugehen.“

Eng soll es für die SG 06 nicht werden, wenn es darum geht, in Jahr eins als Aufsteiger die Klasse zu halten. Ohne jegliche Überheblichkeit, Zoui Allali kann sich nicht vorstellen, dass sein Team um den Klassenerhalt zittern muss. „Wir sind in der Breite und qualitativ besser aufgestellt als in der vergangenen Saison“, sieht er seinen Kader für die größeren Aufgaben gerüstet. Das sei schon in jedem Training zu spüren, wo viele Dinge mittlerweile leichter und schneller funktionieren.

Ob sich die Spielweise ändern muss? In der Kreisliga A waren sie fast immer der Favorit. „Zum 95 Prozent mussten wir das Spiel selbst machen“, sagt Allali. Komplett abrücken davon wollen sie nicht, auch wenn sie daran arbeiten, defensiv kompakter zu stehen. Denn das hat in der abgelaufenen Saison nicht immer perfekt geklappt. „Bis zum sechsten Spieltag ist nichts passiert, dann haben wir plötzlich zu viele Gegentore kassiert“, steht der 38-Jährige vor einem kleinen Rätsel. Diese Probleme wollen sie abstellen, wie auch trotz der 80 eigenen Treffer in nur 20 Spielen bisweilen in der Chancenverwertung noch Luft nach oben gewesen sei.

Zoui Allali und sein 36-jähriger Trainerkollege Christoph Klaas wollen es rauskitzeln. Eine Aufgabe, die sie erneut gemeinsam angehen, und das gerne. „Die Zusammenarbeit klappt immer besser“, lächelt Klaas. Gegenseitige Unterstützung, auch mal Kritik, das müssen sie aushalten, ergänzt Allali. „So werden wir nicht betriebsblind“, verweist er darauf, dass vier Traineraugen mehr sehen als zwei. Und im Zweifel sei da auch noch Dirk Lowak, der als Sportlicher Leiter den beiden Trainern mit Rat und Tat zur Seite stehe. „Diese Kombination ist wie eine Ehe mit Dirk als Schwiegervater“, lacht Allali. „Das klappt hervorragend.“ 7 nächste Folge am Dienstag (25. 8.): über die Mannschaft, bei der der Co zum Chef befördert wird und für Schwung sorgen will.