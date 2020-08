Körper und Geist am Limit

Donnerstag Training, Freitag Training, am Samstag und Sonntag ebenfalls, dazu noch zwei Spiele – da war eine Menge Arbeit zu leisten. „Das hat die Mannschaft richtig gut gemacht“, lobte der Trainer das Personal, das durch mehrere A-Jugendliche aufgefrischt wurde. Vor allem begeisterte ihn der Auftritt am Samstag gegen den FC Schüttorf 09, der von viel Tempo geprägt war. Am Ende standen ein 34:34-Unentschieden und die Erkenntnis, dass die DJK-Damen viele Dinge aus dem Training schon sehr gut umgesetzt hatten.

Nach einer weiteren Trainingseinheit am Sonntagvormittag war dann gestern Nachmittag gegen die von Oliver Puthen trainierte Vorwärts-Reserve aus Wettringen erkennbar die Luft raus, zumal Britta Reckers wegen einer Bänderverletzung passen musste und Magda Hemker angeschlagen war. So lagen die Coesfelderinnen Mitte der zweiten Halbzeit mit 14:22 hinten – auch darin begründet, dass Haverkämper die Partie nutzte, einige Dinge auszuprobieren: „Wir arbeiten an der 5:1-Deckung, aber da sind noch einige Fehler passiert.“ Positiv blieb festzuhalten, dass beinahe noch der Ausgleich gelang, als sie wieder auf die bewährte 6:0-Deckung umgestellt hatten: Bis auf 25:26 kamen die DJK-Damen heran, am Ende hieß es aber 25:27.

Bis zum ersten Verbandsliga-Saisonspiel am Samstag (3. 10.) um 15.30 Uhr bei der Ahlener SG bleiben noch sechs Wochen Zeit. In denen wird ab Sonntag (6. 9.) die „Münsterland-Meisterschaft“ mit jeweils zwei Spielen gegen Vorwärts Wettringen und Westfalia Kinderhaus ausgespielt. Darüber hinaus will Dirk Haverkämper die Spiele und Einheiten weiter dazu nutzen, die Neulinge und gleich mehrere mit Doppelspielrecht ausgestattete A-Jugendliche weiter heranzuführen. „Wir trainieren jetzt auch einmal in der Woche gemeinsam mit der A-Jugend“, berichtete er. „Wir wollen diese engere Verzahnung.“