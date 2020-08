Hinten stabil, vorne treffsicher

Das sieht ganz ordentlich aus sechs Wochen vor dem Saisonstart in der Handball-Bezirksliga. „Mit dem Stand der Dinge können wir grundsätzlich zufrieden sein“, urteilte der Trainer, der allerdings ein Sorgenkind auf der Bank sitzen hatte: Fabian Rotermund muss vorerst wegen einer Fingerverletzung passen. „Sehr schade“, bedauert Holz. „Er war richtig gut drauf.“ Wie lange der Rückraumspieler ausfallen wird, steht noch nicht fest.

Ansonsten kann er nicht klagen. Auch die Neulinge wie Marvin Laschke, der aus der zweiten Mannschaft hochgerückt ist und das Trikot mit der Nummer 22 von Till Schöttler geerbt hat, fügt sich bislang hervorragend ein. „Alle ziehen gut am Kabel, der Fitnessstand ist akzeptabel“, sieht Sven Holz sein Personal auf einem guten Weg Richtung Saisonstart, der laut Plan am Samstag (3. 10.) mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Westfalia Kinderhaus II vorgesehen ist. Neben den Trainingseinheiten steigen mehrere Vorbereitungsspiele – und wenn an einem Wochenende mal kein Test ausgetragen wird, bekommen die Spieler die Aufgabe, einen Acht-Kilometer-Lauf zu absolvieren. „Bisher haben alle sehr ordentlich gearbeitet.“

In der Partie in Telgte präsentierten sich die Coesfelder durchweg auf der Höhe und führten phasenweise. „Der Gegner wirkte nach hartem Training etwas müde“, gab Holz zu. Das sollte die eigene Leistung bei einer Mannschaft, die in der Landesliga ganz oben mitmischen will, aber nicht schmälern. Gegen den Bezirksligisten aus Borghorst tat sich die DJK-VBRS zunächst schwer und geriet auch in Rückstand. „Wir sind nicht richtig reingekommen“, stellte der Trainer fest – zumal sein Team etliche gute Chancen ausließ. Trotzdem gelang bis zur Pause eine 14:11-Führung, und die bauten die Eintrachtler bis zum Spielende zu einem deutlichen 31:19-Sieg aus. „In der zweiten Halbzeit haben wir in der Deckung im Kollektiv deutlich besser angepackt“, zeigte sich Sven Holz zufrieden und sah eine alte Handball-Weisheit bestätigt: „Wenn du in der Abwehr gut stehst, bist du auch vorne deutlich sicherer unterwegs.“ Daran können die DJK’ler anknüpfen, wenn am Samstag (29: 8.) um 16 Uhr in eigener Halle der nächste Härtetest ansteht: Dann geht es gegen den Landesligisten TV Vreden.