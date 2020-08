Und täglich grüßt der Walker

Das Walking hat der Coesfelder schon seit einiger Zeit zu seiner bevorzugten Sportart erkoren. „Früher habe ich bei der DJK Fußball und Tennis gespielt“, erzählt er. Jetzt wird im Laufschritt an der Fitness gearbeitet. Seit Anfang April noch intensiver als zuvor, um in Corona-Zeiten die eigene Körperabwehr zu stärken.

Schließlich erfuhr Kaute vom „Lebenslauf“ des Bunten Kreises Münsterland, der angesichts der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht wie üblich an einem Termin stattfinden sollte, sondern im Zeitraum von Mitte Juni bis Mitte August. Mitmachen, das stand für ihn schnell fest – „aber nicht irgendwann in diesem Zeitraum, sondern an jedem einzelnen Tag.“

Gesagt, getan. Willi Kaute, der vor einigen Jahren in Havixbeck erstmals über die 5-Kilometer-Walkingstrecke an den Start gegangen war, legte am 20. Juni los und absolvierte auf Anhieb über den Tag verteilt 17,83 Kilometer. „Und so ging es dann immer weiter“, lächelt er. Mal weniger, wie am 9. Juli, als er „nur“ 6.16 Kilometer einsammelte, meist aber mehr und nahezu immer zweistellig. Bevorzugt auf seiner Strecke durch die Promenade entlang der Umflut und über die Süringstraße zurück, eine Runde etwa 1,7 Kilometer. „Und das immer ganz entspannt“, betont der 74-Jährige, der dabei nicht nur die Bewegung an der frischen Luft genoss. „Ich habe auch immer wieder die Umgebung ganz besonders wahrgenommen.“ Darüber hinaus habe er deutlich gespürt, wie gut das Engagement seiner Gesundheit tut.

Verbunden war jeder einzelne Meter mit einer Spende für den Bunten Kreis und damit für kranke Kinder in der Region. Nach 58 Tagen standen genau 939,93 Kilometer in der akribisch geführten Liste – hier gleichbedeutend mit rund 660 Euro für die gute Sache. „Mir ging es dabei nie um die Zeit, sondern um die Sache selbst“, erklärt der Chorsänger und Musikliebhaber. Viele Stunden an der frischen Luft verbringen, dazu die eigene Ausdauer verbessern, diese Dinge rückten für ihn in den Mittelpunkt.

Und das soll mit dem Abschluss der Aktion „Lebenslauf“ nicht vorbei sein. „Ich werde das fortsetzen“, kündigt der Coesfelder an, der darauf hofft, dass nach der Corona-Zwangspause bald auch wieder Wander-und Walking-Events möglich sind. „Den Heidelauf 2021 habe ich schon fest im Blick“, versichert Willi Kaute, der im wahrsten Sinne mit gutem Beispiel vorangehen will: „Ich würde mich freuen, künftig noch mehr Walker regelmäßig in der Promenade zu sehen.“