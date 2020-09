Herbstmeister zum Frühlingsanfang

0 Termine: Wegen des späten Saisonstarts wird deutlich länger als gewohnt gekickt: Der letzte Spieltag vor Weihnachten steht erst am vierten Advent (20. 12.) auf dem Programm. Weiter geht es am 28. Februar 2021 mit den letzten Partien der Hinrunde – der inoffizielle Herbstmeister 2020/21 wird also erst drei Wochen vor Frühlingsbeginn gekürt. Das Saisonfinale steigt am 20. Juni 2021.

0 Pokalrunde: Weil gerade erst die Pokalsieger 2019/20 ermittelt sind, konnten die ersten beiden Runden 2020/21 nicht wie gewohnt vor dem Saisonstart ausgetragen werden. Die erste Runde wird nun am Donnerstag (24. 9.) gespielt, auch die zweite Runde findet unter der Woche am Donnerstag (22. 10.) statt. Die weiteren Termine: Achtelfinale am Samstag (21. 11.), Viertelfinale am Donnerstag (10. 12.), Halbfinale am Donnerstag (29. 4.), Endspiel Mittwoch (2. 6.).

0 Anstoßzeiten: Vom gewohnten Beginn der Hauptspiele um 15 Uhr werden sich viele Zuschauer verabschieden müssen. Weil Kabinen zwischen der Nutzung durch verschiedene Mannschaften gelüftet und gereinigt werden müssen, wird die Taktung der Partien zwangsweise entzerrt. Der SV Gescher trägt seine Heimspiele vorerst um 15.30 Uhr aus, die DJK Coesfeld-VBRS um 16 Uhr – und der VfL Billerbeck in dem meisten Fällen sogar erst um 16.30 Uhr. In der Kreisliga A beginnt Vorwärts Lette um 16 Uhr, Turo Darfeld zumindest in den ersten beiden Saisonspielen ebenfalls.

0 Zuschauer: Maximal 300 Besucher sind nach der derzeitigen Corona-Vorgabe bei den Spielen zulässig. Die müssen zudem ihre Daten zwecks Rückverfolgung hinterlassen. Damit nicht genug: Die SG Coesfeld 06 führt zum Beispiel eine Maskenpflicht am Platz ein. „Aus der Erfahrung unseres Pokalspiels gegen den SuS Stadtlohn müssen wir feststellen, dass die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 Metern im Zuschauerraum organisatorisch kaum umsetzbar ist“, bittet Fußball-Abteilungsleiter Heiner Eismann um Verständnis. Da bei den meisten Bezirksliga-Spielen viele Zuschauer zu erwarten seien, habe sich der Verein zu diesem Schritt entschlossen: „Wir wollen ja alle, dass der Spielbetrieb auch weiterläuft.“

0 Auswechselspieler: Vier Kicker dürfen während der Partie ausgetauscht werden – aber auch nur diese vier dürfen auf dem Spielbericht eingetragen werden und auf der Ersatzbank Platz nehmen. Diese Einschränkung zählt vorerst vor dem Hintergrund der Corona-Vorgaben.

0 Handshake: Der Verband bittet die Spieler und Offiziellen darum, aus hygienischen Gründen vor und nach dem Spiel auf diese freundschaftliche Geste zu verzichten.

0 Sperren: Ab sofort müssen Kicker nach der fünften Gelben Karte nicht mehr eine Woche aussetzen, sondern tatsächlich ein Spiel – das gilt auch für Gelb-Rote Karten. Der „Trick“, sich seine Sperre vor einem spielfreien Wochenende abzuholen, zieht nicht mehr. Auch die Sperre nach einer Roten Karte muss künftig in Spielen abgebrummt werden.

0 Wertung: Um für alle Fälle gewappnet zu sein, die hoffentlich nicht eintreten, gibt es Klarheit, wann und in welcher Form eine Saison gewertet wird, die wie zuletzt wegen der Corona-Pandemie abgebrochen werden musste. Demnach gilt: Gewertet wird die Spielzeit, wenn mindestens 50 Prozent der Spiele ausgetragen sind – dann inklusive Auf- und Absteiger.