Perfektes Comeback nach 0:2-Rückstand

Die perfekte Reaktion auf eine erste Halbzeit, in der das Team noch nicht umsetzen konnte, was Karsten Erwig und Claus Heinze vorgegeben hatten. „Wir wollten aus einer kompakten Defensive kontern, aber genau das hat Ramsdorf gemacht“, berichtete Erwig. Aljoscha Kamp erzielte die Führung für den VfL (18.), anschließend verschoss Tobias Hüwe einen an Marius Borgert verursachten Foulelfmeter. Dann erhöhte Mike Börsting sogar auf 2:0 (37.) – aber die Gäste schlugen prompt zurück.

Damit nicht genug: „Wir haben in der Pause korrigiert, und dann hat die Mannschaft ein ganz anderes Gesicht gezeigt“, freute sich der Spielertrainer. Spaß hatte er nicht zuletzt am 2:2, das Youngster Adrian Koschany per Vollspann mit einem 30-Meter-Freistoß erzielte (59.). „Ganz stark gemacht“, lobte Erwig. „Und dann kam die Euphorie.“ Eiskalt setzte die DJK in der Folge die Konter: Marius Borgert schoss mit zwei Treffern in der 62. und 68. Minute die 4:2-Führung heraus, Ron Barenbrügge setzte den Schlusspunkt zum 5:2 (85.). 7 VfL Ramsdorf – DJK Coesfeld-VBRS 2:5; Tore: 1:0 Aljoscha Kamp (18.), 2:0 Mike Börsting (37.), 2:1 Marius Borgert (38.), 2:2 Adrian Koschany (59.), 2:3 und 2:4 Marius Borgert (62., 68.), 2:5 Ron Barenbrügge (85.).