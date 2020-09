Zeiten, Weiten und ganz viel Spaß

Die Vielseitigkeit ist Trumpf, wenn die Nachwuchsathleten zweimal in der Woche ihr zweistündiges Training absolvieren. „30 Kinder sind immer dabei“, freut sich Kerkeling mit Alexandra Roters über die hervorragende Beteiligung. Rund 40 Zwölf- und Dreizehnjährige stehen auf der Liste – und trainiert werden alle Disziplinen, die in dieser Altersklasse angesagt sind. Denn eine Spezialisierung ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht angesagt. „Natürlich ist bei vielen schon zu sehen, in welche Richtung es später gehen könnte“, sagt der Trainer. Aber im Fokus stehen bewusst noch der Spaß und das Interesse an der Abwechslung. Mit den großen Meisterschaften, erklärt Kerkeling, gehe es erst in der U 16 los: „Wir legen dafür die Basis.“

An der Erfahrung des Übungsleiters sollte es nicht scheitern. 1976 hat er selbst mit der Leichtathletik in der DJK begonnen, seit mittlerweile 33 Jahren ist er als Trainer aktiv – lange Zeit gemeinsam mit Lilli Hartmer-Blome, die im vergangenen Jahr verabschiedet wurde. Seitdem bildet Micky Kerkeling ein Team mit Alexandra Roters: „Das funktioniert hervorragend.“

Auf den ersten Wettkampf des Jahres, der coronabedingt im kleineren Rahmen, unter Einhaltung der Hygienevorschriften und ohne Zuschauer im Stadion Nord über die Bühne gegangen ist, haben sie sich mächtig gefreut. „Sich mal wieder in Zeiten und Weiten messen zu können, ist schon etwas Besonderes“, weiß Kerkling um die lange Durststrecke seiner Schützlinge – die damit aber überhaupt kein Problem hatten, versichert er: „Sie sind untereinander so eng, dass sie sich über jedes Treffen freuen.“ Da reicht schon das Training, es müssen nicht immer Wettkämpfe sein. Denn im Vordergrund steht der Zusammenhalt.