Zähne ausgebissen an Elfenbein

So unterlag Carsten Lässig an Tisch vier gegen Markus Galla mit 32:40. Zeitgleich verlor Theo Peters an Tisch drei sein Duell gegen Dustin Jäschke mit 28:40. Gegen einen furios aufspielenden Stefan Galla blieb Jörg Schertel an Tisch zwei ohne Chance und musste in eine 13:40-Niederlage einwillgen. Immerhin sorgte Andreas Niehaus für den Ehrenpunkt mit einem 40:40-Unentschieden gegen Martin Spoormanns.

Deutlich besser war es am Tag zuvor in der Auftaktpartie gegen den BCC Witten II gelaufen, wo es zum erhofften 8:0-Sieg für die BG Coesfeld reichte. Hier gewann Carsten Lässig mit 40:32 gegen Edwin Kurmann. Theo Peters spielt die beste Partie des Tages und siegte 40:24 gegen Berkutay Göncüglu. Auch Jörg Schertl gelang mit dem 40:26 gegen Edgar Bettzieche ein deutlicher Erfolg, während sich Andreas Niehaus knapp mit 40:38 gegen Simon Blondeel durchsetzte.

Nach den ersten beiden Begegnungen der neuen Zweitliga-Saison stand fest: Es war der erwartete schwere Auftakt, aber mit den drei Punkten aus zwei Spielen können die Coesfelder durchaus zufrieden sein – wenn auch sicherlich noch Luft nach oben besteht, denn bis zur Halbzeit sah es auch gegen Höntrop sehr gut aus. Allerdings haben die BG-Akteure im Laufe der Spiele an Stärke verloren.

Weiter geht es am 3. und 4. Oktober mit einem weiteren Heimspieltag: Am Samstag trifft die BG im eigenen Heim an der Osterwicker Straße um 14 Uhr auf den SV 1899 Altenweddingen, der sein erstes Spiel bei BA Berlin mit 5:3 gewonnen hat. Am Sonntag um 11 Uhr folgt die Partie gegen die Berliner.