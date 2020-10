DJK Coesfeld holt den nächsten Dreier

Bezirksliga: 1:0-Sieg in Borken-Hoxfeld

Coesfeld (uh). Das war wieder Schwerstarbeit! „Heute hatten wir das Glück des Tüchtigen“, berichtete Claus Heinze, der den Aufsteiger und Tabellenführer DJK Coesfeld gemeinsam mit seinem Kumpel Karsten Erwig trainiert, „der Ggner hätte auch gewinnen können, doch am Ende hatten wir die Nase vorn.“ Dass Fabian Tschiskale, der Neuzugang aus Gescher, der erstmals in der Startformation auflief für den verletzten Goalgetter Marius Borgert, das wichtige 1:0 (72. Minute) in Borken-Hoxfeld erzielte, freute Heinze ganz besonders.