Philipp Jacobs, der Bruchpilot

Coesfeld. Mein Gott, Philipp! Wie ein Bruchpilot beendete der Ältere der beiden Jacobs-Brüder seine spektakuläre Flugeinlage mit einem krachenden Sturz auf die linke Schulter. „Ich wusste sofort, da ist was kaputt gegangen“, erinnert er sich an die folgenschwere Kollision mit Noah Ross, dem Torwächter aus Ellewick, „das war so ein komisches Geräusch. Außerdem hatte ich von jetzt auf gleich tierische Schmerzen.“ Seine Vereinskameraden von der SG Coesfeld 06 eilten sofort vorbei, allen voran Bruder Lucas. Sie wollten ihn hochziehen, doch jede noch so kleine Bewegung tat höllisch weh.

Von Ulrich Hörnemann