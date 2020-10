Wieder ein Schippchen drauflegen

Und dabei wollen sich die Eintrachtler nicht vom Tabellenstand der Gäste täuschen lassen, die aktuell die rote Laterne der Bezirksliga halten – neben einem 2:2 gegen die SG Coesfeld 06 am zweiten Spieltag hagelte es für die Weseker nur Niederlagen. „Die hatten mehrere Abgänge im Sommer und sicherlich fußballerisch einige Probleme“, weiß Claus Heinze. „Aber sicher ist, dass sie bei uns sehr kämpferisch auftreten werden.“ Ein Spaziergang wird das gewiss nicht für die DJK, bei der noch ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Kai Hemsing steht. Sicher ausfallen werden Ron Barenbrügge, der beruflich verhindert ist, und Cedric Pollmeier, der einen Gipsarm trägt und in den nächsten vier bis sechs Wochen nicht zur Verfügung steht.

Für die Coesfelder geht es darum, wieder die Form der ersten Wochen zu finden. „Mental sind wir sicherlich in einem kleinen Loch“, musste der Trainer einige Probleme in den jüngsten Spielen bei RC Borken-Hoxfeld (1:0), gegen SV Gescher (1:3) und beim SC Reken (1:1) feststellen. „Wir haben das am Dienstag besprochen und eine super Trainingseinheit hingelegt“, blickt Heinze optimistisch voraus. Wenn sie die Grundtugenden beherzigen, sollte es mit der Vorgabe für heute Abend und der Rückkehr an die Tabellenspitze zumindest bis Sonntag klappen: „Drei Punkte müssen her, ohne Kompromisse!“ 7 Anstoß: heute, 19.30 Uhr, Kunstrasen an der Reiningstraße.