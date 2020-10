Schock in der Nachspielzeit

Lette. Punkt 16 Uhr gingen die Flutlichter an, so dass der Ernsting’s-family-Sportpark in voller Pracht erstrahlte. Michael Schmitz, der einstige Aufstiegsmacher, der sich kein Spiel der Letteraner Mannschaft entgehen lässt, war sofort in Festtagsstimmung: „Wie Weihnachten“, frohlockte er, doch Geschenke gab es leider keine. Weder für „Schmitti“, den Fußballkenner, noch für die „Blaumänner“ auf dem grünen Rasen, die mit grundehrlicher Arbeit ihre 90-minütige Schicht erledigten. Denn als Phillip Kluger, der Achter von Brukteria Rorup, Spitzname „Flipper“, in der zweiten Minute der Nachspielzeit das 2:1-Siegtor für die Schwarz-Weißen erzielte, da brannte der Baum, da leuchtete die Abstiegslaterne. Vorwärts Lette war geschockt.

Von Ulrich Hörnemann