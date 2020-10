November-Blues im Oktober

Lette. Das Leben geht weiter. Michael Buß ist ein Kämpfer, einer, der die Ärmel aufkrempelt und zupackt. Auch nach der siebten Niederlage (1:2 gegen Rorup) im achten Meisterschaftsspiel bleibt er besonnen. „Wir müssen weiter hart arbeiten“, erklärte der Coach von Vorwärts Lette schon beim Mannschaftskreis auf dem Kunstrasen, „wichtig ist vor allem, dass wir in den Zweikämpfen wacher werden, um so die Fehler zu minimieren.“ Das ist das große Manko: Die Quote könnte deutlich niedriger sein. „Da müssen wir ansetzen“, betonte Buß kurz nach dem Schlusspfiff in seiner Rückschau auf diese so unglücklich verlaufene Partie.

Von Ulrich Hörnemann