Im zweiten Anlauf über den Teich

Eigentlich hätte die Coesfelderin ihre ersten Monate im „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ schon hinter sich. Alles war geplant und vorbereitet, aber dann kam Corona. „Anfang Juli wollte ich rüberfliegen, bis Ende Juli habe ich noch gehofft“, erzählt sie. Dann war klar: Die Saison in den USA wird auf Januar verschoben. Weil noch einige Lehrgänge des DFB geplant waren, wo Anna Aehling zum Kader der U 20-Nationalmannschaft zählt, fiel die Entscheidung, noch nicht über den großen Teich zu wechseln. „Unter den Umständen wäre es auch schwierig gewesen, zu den Trainingslagern nach Deutschland zurückzukehren.“ Leider musste auch der vorgesehene September-Lehrgang des DFB abgesagt werden, vor drei Wochen fand aber ein Treffen der Nationalspielerinnen statt: „Ohne die geplanten Länderspiele gegen Frankreich, aber immerhin konnten wir trainieren.“

Auf der faulen Haut liegen ist ohnehin nicht angesagt. Denn angesichts des verzögerten USA-Wechsels vorerst nicht mehr gegen den Ball zu treten, war für Anna Aehling keine Option. Also spielte sie in der Hinrunde weiter für den FSV Gütersloh 2009, für den sie bereits seit der Saison 2017/18 aufläuft und von dem sie sich eigentlich schon verabschiedet hatte. Eine Win-win-Situation. „Die Mannschaft hat sich gefreut und mich super aufgenommen“, lächelt die Abwehrspielerin. „Und mir macht es auch riesig Spaß.“

Einziger Haken: Nur drei Spieltage sind bislang über die Bühne gegangen. Lockdown! Während die Frauen-Bundesliga weiterspielen darf, befinden sich die Zweitligisten wie alle Amateursportler in der Zwangspause. „Immerhin dürfen wir weiter trainieren“, freut sich die 19-Jährige. Ein Status, den sich der FSV durch einen 3:2-Sieg im DFB-Pokal gegen die SGS Essen von Trainer Markus Högner erkämpft hat. Dadurch steht Gütersloh im Achtelfinale, das für den Nikolaustag (6. 12.) geplant ist und eine Auswärtspartie bei der SG 99 Andernach, dem Tabellenzweiten der Zweiten Bundesliga Süd, bereithält. „Da könnte ich noch dabei sein“, blickt Anna Aehling, die in der Jugend zunächst für die DJK Coesfeld und später für die SG 06 aufgelaufen ist, gespannt voraus.

Pünktlich zum Start ins neue Jahr beginnt der neue, spannende Lebensabschnitt. Der Bundesstaat Indiana im Mittleren Westen wird ihre neue Heimat, genauer gesagt die Stadt Bloomington mit rund 84 500 Einwohnern, 80 Kilometer südlich von Indianapolis und rund dreieinhalb Stunden von Chicago entfernt. „Nach Englewood sind es auch nur gut drei Stunden“, erzählt sie. In der Partnerstadt von Billerbeck weilte Anna Aehling 2017 für einen vierwöchigen Austausch – und ist nachhaltig auf den Geschmack gekommen, mehr Zeit in den USA zu verbringen. „Das war eine mega Erfahrung“, berichtet sie. „Ein Wiedersehen mit meinen Gasteltern von damals ist auch schon geplant.“

Wobei die Zeit in Bloomington alles andere als ein langer Urlaub wird. Die Coesfelderin wird dort auf die Uni gehen – die Vorbereitungen laufen bereits in Form eines Online-Studiums. Und dann dreht sich natürlich alles um den Fußball, und das auf hohem Niveau. Denn die Indiana Hoosiers, die Frauenfußball-Mannschaft der Indiana University Bloomington, mischt in der „Big Ten Conference“ mit, eine der ältesten Ligen des Universitätssports in den USA. „Wir spielen in der Divison one, das ist die höchste Klasse“, freut sich die 32-fache Jugendnationalspielerin auf die sportliche Herausforderung. Gleichzeitig will sie versuchen, ihren Platz im deutschen U 20-Team zu behalten und auch zu den Lehrgängen in Deutschland zu sein. Der erste Höhepunkt 2021 steht schon früh im Kalender: Vom 20. Januar bis 6. Februar ist die U 20-WM in Costa Rica geplant, wenn sie denn tatsächlich stattfinden kann.

Vorher hofft Anna Aehling noch auf einen spektakulären Ausstand mit ihrem aktuellen Club. Auf das Pokal-Achtelfinale, logisch, aber auch das vorerst letzte Spiel im FSV-Trikot, das den Tabellenzweiten aus Gütersloh am vierten Adventssonntag (20. 12.) zum Spitzenreiter und Topfavoriten RB Leipzig führen soll: „Da zum Abschied zu gewinnen, das wäre die Krönung.“