Fragezeichen werden größer

Wie und ob es danach weitergeht? Schwierig, sagt Sven Holz. „Wir hoffen, aber wir müssen auch realistisch sein“, blickt der Trainer der Bezirksliga-Handballer der DJK Coesfeld voraus. Alle würden lieber heute als morgen wieder durchstarten, aber jeder habe die Situation vor Augen. „Jetzt hat es in der Handball-Bundesliga auch die ersten Corona-Fälle gegeben“, verweist er auf die jüngsten Entwicklungen. „Wir sollten vorsichtig sein.“

Mit jeder Woche, die verstreicht, stellt sich immer mehr die Frage, was mit der Handball-Saison 2020/21 passiert. Erst zwei Meisterschaftsspiele haben die DJK-Herren ausgetragen, die Verbandsliga-Damen sogar durch zwei Spielverlegungen erst eine einzige Partie. „Keine Ahnung“, muss Sven Holz passen. Wenn der sportliche Lockdown im Handball noch länger anhalte, auch im Januar und Februar, dann sei eine Saison wohl nicht mehr durchzuführen. „Wir wollen das alle nicht“, betont der 40-Jährige. „Aber ich befürchte, dass es für uns erst im nächsten Sommer wieder ein Thema wird.“

Erste Erkenntnisse, wie es weitergehen könnte, soll es schon im Laufe der Woche geben, wenn im Rahmen von Online-Staffeltagen ein Ideenaustausch mit den Vereinen durchgeführt wird. „Gegebenenfalls wird nur eine Halbserie ausgetragen, aber selbst das könnte ja zeitlich schon schwierig werden“, befürchtet Dirk Haverkämper. Irgendwie werde und müsse es aber weitergehen, und wenn es vielleicht auch Spiele ohne Wertung seien. „Das Wichtigste ist, dass wir wieder zu unserem Sport kommen“, sagt der Trainer.

Und das nicht zuletzt vor den Hintergrund der Nachwuchsarbeit. Die gestandenen Spielerinnen und Spieler in den Seniorenmannschaften, die werden sicherlich durch die erneute Zwangspause nicht abspringen – was aber passiert mit den Kindern und Jugendlichen, die seit März ausgebremst sind und bei denen die neue Handball-Saison noch gar nicht angefangen hatte? „Das ist ein echtes Problem“, weiß Dirk Haverkämper aus eigener Erfahrung, dessen Tochter Finja eigentlich in der weiblichen B-Jugend der DJK Coesfeld spielt, aber ihrem Sport schon wieder nicht nachgehen darf. Die Gefahr, eine Sportlergeneration zu verlieren, mag auch Sven Holz nicht von der Hand weisen. „Die Jugendlichen müssen zurzeit eine andere Beschäftigung finden“, zuckt er mit den Schultern. „Die Frage ist, ob sie anschließend zurück zum Handball kommen.“

Die DJK-Mannschaften müssen die Zwangspause so gut wie möglich überbrücken. Lauftraining und Fitnessübungen sind angesagt, jeder für sich oder per Videokonferenz „gemeinsam“. Denn auch der Aspekt des Teamgeists sei wichtig, erklärt Haverkämper, der sich immer donnerstags mit seinen Spielerinnen online trifft – mal mit richtigem Training, aber auch mal nur zum Austausch. Ein Weg, den auch Sven Holz mit seinen Bezirksliga-Handballern beschreitet. „Wir machen dann Übungen für Kraft und Koordination“, lächelt er. „Und danach gibt es auch mal ein virtuelles Bierchen.“ Zudem hat er Teams gebildet, die in den nächsten Wochen mehrere kleine Herausforderungen bestehen müssen.

So hat sich auch die Arbeit für die Trainer verändert. Die Vorbereitung auf die Gegner spiele ja aktuell leider keine Rolle – „wir müssen jetzt Aufgaben finden, wie wir die Spieler beschäftigen können“, erzählt Sven Holz. Und sich selbst fit halten müsse er durch Ausdauerläufe ebenfalls, was am Sonntag sogar deutlich intensiver als geplant geklappt hat. „Eigentlich wollte ich eine Runde über zehn Kilometer laufen“, lächelt er. „Einmal falsch abgebogen, und schon waren es 14 . . .“