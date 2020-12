Eine Weihnachtsfeier für zu Hause

Coesfeld. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Denn eigentlich wäre das Tanz-Centrum in Coesfeld an diesem Wochenende aus allen Nähten geplatzt – diesmal aber herrschte gähnende Leere in den vereinseigenen Sälen am Rottkamp. So ganz sollen aber gerade die jüngeren Mitglieder dennoch nicht auf die Weihnachtsstimmung verzichten müssen. „Wir haben für alle 200 Kinder und Jugendlichen ein kleines Päckchen zusammengestellt und verteilt“, erzählt Jugendwartin Silke Eckrodt. Und getanzt werden darf trotz Lockdown auch: Zum dritten Advent haben die Trainerinnen ein Video online gestellt, mit dem der Weihnachtstanz 2020 zu „All I want für Christmas“ von Mariah Carey ins heimische Wohnzimmer geholt werden kann.

Von Frank Wittenberg